نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للسعوديين.. جدول التقويم الدراسي الجديد 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة التعليم في السعودية بالإعلان عن جدول التقويم الدراسي الجديد 1444 على الموقع الرسمي من أجل أن يتعرف كل طالب وطالبة وولي الأمر على تفاصيل السنة الدراسية الجديدة من أيام دراسة فعلية وإجازات سواء نهاية أسبوع مطولة أم إجازات رسمية، وسوف نوضح تفاصيل هذا الجدول فيما يلي.

جدول التقويم الدراسي الجديد 1444

جاء جدول التعليم 1444 بالتفاصيل الآتية:

عودة المعلمين 1444

الموعد الخاص برجوع المعلمين والمعلمات والإداريين في السعودية، سوف يكون قبل رجوع الطلاب والطالبات بحوالي 6 أيام وبالتحديد يوم 24 محرم 1444 هـ، وذلك طبقًا لما جاء عن وزارة التعليم.

التقويم الدراسي 2023

تم تقسيم العام الدراسي الجديد في المملكة على 3 فصول بهذه التفاصيل:

الفصل الدراسي الأول

سوف نوضح تفاصيل هذا الفصل فيما يلي:

الحدث التقويم الهجري التقويم الميلادي بداية الفصل الدراسي 01/02/1444 28/08/2022 عطلة اليوم الوطني 25/02/1444 21/09/2022 عطلة نهاية الأسبوع المطولة 19/03/1444 16/10/2022 عطلة نهاية الأسبوع المطولة 16/04/1444 10/11/2022 بدء عطلة الفصل الأول من الدراسة 30/04/1444 24/11/2022

الفصل الدراسي الثاني

يشتمل على التفاصيل التالية:

الحدث التقويم الهجري التقويم الميلادي بداية الفصل الدراسي 10/05/1444 04/12/2022 عطلة نهاية الأسبوع المطولة 24/05/1444 18/12/2022 عطلة نهاية الأسبوع المطولة 22/06/1444 15/01/2023 عطلة يوم التأسيس 02/08/1444 22/02/2023 بدء عطلة الفصل الثاني من الدراسة 10/08/1444 02/03/2023

الفصل الدراسي الثالث

يشتمل الفصل الثالث من الدراسة على التفاصيل التالية: