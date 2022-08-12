نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للسعوديين.. جدول التقويم الدراسي الجديد 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة قامت وزارة التعليم في السعودية بالإعلان عن جدول التقويم الدراسي الجديد 1444 على الموقع الرسمي من أجل أن يتعرف كل طالب وطالبة وولي الأمر على تفاصيل السنة الدراسية الجديدة من أيام دراسة فعلية وإجازات سواء نهاية أسبوع مطولة أم إجازات رسمية، وسوف نوضح تفاصيل هذا الجدول فيما يلي.
جدول التقويم الدراسي الجديد 1444
جاء جدول التعليم 1444 بالتفاصيل الآتية:
عودة المعلمين 1444
الموعد الخاص برجوع المعلمين والمعلمات والإداريين في السعودية، سوف يكون قبل رجوع الطلاب والطالبات بحوالي 6 أيام وبالتحديد يوم 24 محرم 1444 هـ، وذلك طبقًا لما جاء عن وزارة التعليم.
التقويم الدراسي 2023
تم تقسيم العام الدراسي الجديد في المملكة على 3 فصول بهذه التفاصيل:
الفصل الدراسي الأول
سوف نوضح تفاصيل هذا الفصل فيما يلي:
|الحدث
|التقويم الهجري
|التقويم الميلادي
|بداية الفصل الدراسي
|01/02/1444
|28/08/2022
|عطلة اليوم الوطني
|25/02/1444
|21/09/2022
|عطلة نهاية الأسبوع المطولة
|19/03/1444
|16/10/2022
|عطلة نهاية الأسبوع المطولة
|16/04/1444
|10/11/2022
|بدء عطلة الفصل الأول من الدراسة
|30/04/1444
|24/11/2022
الفصل الدراسي الثاني
يشتمل على التفاصيل التالية:
|الحدث
|التقويم الهجري
|التقويم الميلادي
|بداية الفصل الدراسي
|10/05/1444
|04/12/2022
|عطلة نهاية الأسبوع المطولة
|24/05/1444
|18/12/2022
|عطلة نهاية الأسبوع المطولة
|22/06/1444
|15/01/2023
|عطلة يوم التأسيس
|02/08/1444
|22/02/2023
|بدء عطلة الفصل الثاني من الدراسة
|10/08/1444
|02/03/2023
الفصل الدراسي الثالث
يشتمل الفصل الثالث من الدراسة على التفاصيل التالية:
|الحدث
|التقويم الهجري
|التقويم الميلادي
|بداية الفصل الدراسي
|20/08/1444
|12/03/2023
|بدء عطلة عيد الفطر المبارك
|22/09/1444
|13/04/2023
|العودة للدراسة بعد عطلة عيد الفطر المبارك
|06/10/1444
|26/04/2023
|عطلة نهاية الأسبوع المطولة
|08/11/1444
|28/05/2023
|بدء إجازة آخر العام الدراسي
|04/12/1444
|22/06/2023
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