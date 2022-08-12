رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1444 استعلام عن رصيد برقم الطلب

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عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة ، نعرض لكم من خلال هذه المقالة رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية من اجل معرفة الضمان الاجتماعي الاستعلام عن الرصيد عن طريق موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتقدم مؤسسه التنمية الاجتماعية بعض المساعدات والمعاشات المقطوعة لعدد من الأسر السعودية أصحاب الدخل المنخفض لتحسين ظروفهم المعيشية من خلال الضمان الاجتماعي للمواطن ومن خلال رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة سنتعرف على أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة و يمكنكم التقديم على المساعدة عن طريق مكاتب الضمان الاجتماعي ومعرفة موعد صرف المقطوعة و الاستعلام عن المقطوعة برقم السجل المدني .

المساعدة المقطوعة برقم الطلب



وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خصصت موقع للراغبين في الحصول على المساعدة المقطوعة من اجل تقديم طلب ودراسة الحالة وتوفير الجهد والوقت على المواطن السعودي عن طريق رابط السجل المدني .

من اجل معرفة الطلب الخاص بك الاستعلام عن المقطوعة عليك الاتصال على رقم 0112915588 أو من التليفون الأرضي 8001222777 وإدخال رقم السجل المدني والضغط على رقم 2 للاستعلام عن البرامج المساندة ثم الضغط على رقم 1 للاستعلام عن المساعدة المقطوعة و اخذ رقم الطلب الذي ستحصل عليه للاستعلام عن المساعدة عن طريقه .

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

أولا قم بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قم بالضغط على أيقونة الاستعلامات الإلكترونية.

اختيار خدمة وكالة الضمان.

الضغط على مربع الاستعلام عن المساعدات المقطوعة.

إدخال رقم الطلب ورقم السجل المدني”.

النقر على زر “عرض.

سوف تظهر لك جميع البيانات الخاصة بالمساعدة المقطوعة.

شروط المساعدة المقطوعة

أن لا يقل عمر المستفيد عن 35 عاما. أن لا يملك المستفيد سجلات تجارية تصرف المساعدات للأسر شديدة الاحتياج ومحدودة الدخل .

استعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني

لجميع المواطنين المقدمين على طلب في المساعدة المقطوعة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني عن طريق رابط الاستعلام وكتابة رقم السجل المدني التابع لك ثم كتابة كود التحقيق والضغط على عرض وسوف يتم ظهور مستند يوضح حالتك من المقطوعة .

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالسجل المدني

يجب أولا بالدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

ثم نقوم بكتابة رقم السجل المدني.

ثم كتابة كود التحقق.

ثم الضغط على عرض.

سوف يظهر أمامك بيان يوضح حالتك من المساعدة المقطوعة، وموعد الحصول عليه .

اللوائح المنظمة لصرف المساعدة المقطوعة

يتم معاملة المتقدم للبرنامج وفق الإجراءات والضوابط التي يتعامل بها المتقدم لطلب معاش الضمان الاجتماعي مثل الدخل، والعمالة، والسجلات التجارية.

لا يتم النظر لأي طلب يخص الديون التي تتراكم على المتقدم وذلك لأنه لا يوجد علاقة لوكالة الضمان الاجتماعي بذلك.

يتم بحث حالة المتقدم من جميع الجوانب مع الاحتفاظ بكافة المستندات التي تؤيد الصرف إلكترونياً.

إمكانية صرف المساعدة المقطوعة للحالات التي تشمل معاش الضمان الاجتماعي كل عام لمن ليس له دخل سوي معاش الضمان.

يمكن لمن يعاني من عجز مؤقت أن يقوم بالتقديم للحصول على المساعدة المقطوعة .

شروط الحصول علي المساعدة المقطوعة

جميع الأسر الفقيرة والمحتاجة هي الأولي بالرعاية والحصول علي المقطوعة.

حالات العجز المؤقت أو الدائم هي الأولي بالرعاية.

المطلقات والأرامل من ضمن المستحقين للمقطوعه.

جميع النساء المطلقات وأسر السجناء.

أن يتجاوز سن الزوج أو الزوجة عن الخمسة وثلاثون عام.

عدم امتلاك أي سجلات تجارية أو مزرعة خاصة.

يتم النظر في جميع الطلبات بشكل تباعي ومستمر.

الدفعات تنزل مباشرة في الحساب البنكي للمستحقين.

المقطوعة غير مرتبطة بسنة معينة وتصرف لمرة واحدة أو عدة مرات حسب الحالة المقدمة.

أصحاب المعاشات يجب عليهم تقديم ما يثبت واجب حصولهم علي المقطوعة .

شروط وضوابط المساعدات المقطوعة

أن يكون المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة عاطل عن العمل

أن يكون المتقدم موظف أعزب محدود الدخل، يقل راتبه عن 3000 ريال

أن يكون المتقدم موظف متزوج ويكون راتبه اقل من 8680 ريال .

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الرابط الجديد

ادخل على رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الرابط الجديد وقم بكتابة رقم السجل المدني الخاص بك ثم قم بكتابة الرمز المرئي والضغط على كلمة عرض وسوف تكون قم ب استعلام عن المقطوعة برقم الهوية .

شروط الاستفادة من المقطوعة

تصرف المقطوعة لمحدودي الدخل.

تصرف المقطوعة للأسر التي تغيب عنها عائلها.

تصرف المقطوعة لمن استشهد أزواجهن في حرب المملكة مع الحوثي في اليمن.

تحديث . تصرف المساعدة المقطوعة للأسر والأفراد من محدودي الدخل لتحسين حياتهم المعيشية بسبب التحول الاقتصادي بالمملكة في ظل رؤية المملكة 2030 وتقدم كدعم نقدي شهريا وتأتي المساعدة المقطوعة من ضمن برامج تقدمها المملكة العربية السعودية للأسر الفقيرة مثلها مثل حساب المواطن .

الفئات المستفيدة من المساعدة المقطوعة 1441

الأرملة ومعها أبناء.

المرأة المهجورة ومعها أبناء.

المرأة المطلقة ومعها أبناء.

المرأة غير القادرة عن العمل.

الرجل غير القادر عن العمل.

الأشخاص المعوقون بشكل دائم أو مؤقت.

من لا يتجاوز سنهم 35 عام.

من ليس لديهم دخل، ومن محدودي الدخل .

اللوائح المنظمة لصرف معاش الضمان الاجتماعي

يتم معاملة المتقدم للضمان الاجتماعي وفق الإجراءات والضوابط التي يتعامل بها المتقدم لطلب معاش الضمان الاجتماعي .

لا يتم النظر لأي طلب يخص الديون التي تتراكم على المتقدم وذلك لأنه لا يوجد علاقة لوكالة الضمان بذلك.

يتم بحث حالة المتقدم من جميع الجوانب مع الاحتفاظ بكافة المستندات التي تؤيد الصرف إلكترونياً.

إمكانية صرف المقطوعة للحالات التي تشمل معاش الضمان الاجتماعي كل عام لمن ليس له دخل سوي معاش الضمان.

يمكن لمن يعاني من عجز مؤقت أن يقوم بالتقديم للحصول على المقطوعة .

الضمان الاجتماعي المقطوعة

مقطوعة الضمان الاجتماعي هي من اهم البرامج التمويلية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للأسر أصحاب الدخل المتوسط والمحدود ودائما ما يتساءل الجميع عن موعد صرف المساعدة المقطوعة حيث ان وزارة العمل تسهل طرق الاستفسار عن المقطوعة للمواطنين وجاءت المساعدة المقطوعة للتخفيف عن الأسر بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة .

المساعدة المقطوعة اليوم

المساعدة المقطوعة هي مساعده يقدمها الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية بإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهى حتى الآن لم يتم تحديد موعد رسمي لصرفها وهذا بعد انقطاع المقطوعة لفتره كبيره حيث كانت لا تصرف لمدة 6 شهور وكانت هناك أشاعه أن المساعدة المقطوعة سوف تلغى ولكن وزارة العمل السعودي نفت هذه الإشاعة .

رابط التقديم على المساعدات المقطوعة

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أتاحت رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي للمساعده المقطوعة وعن طريقه يمكن معرفة مواعيد الاستحقاقات للمقطوعه فقط عليك أدخال رقم السجل المدني الخاص بك ثم إدخال كود الأرقام .

موعد صرف المساعدة المقطوعة

صرف المساعدة المقطوعة لا تصرف بشكل منتظم ولكن تصرف بطريقه متقطعه وقد أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رابط الاستعلام عن موعد صرف المقطوعة دون الذهاب إلى الضمان الاجتماعي لتسهيل الأمر على المستفيدين وعن طريق الموقع يمكن معرفة متى تصرف المساعدة المقطوعة.

استعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوفير رابط خاص عن الاستعلام والتسجيل في المساعدة المقطوعة لغرض توفير الوقت والجهد على المستفيدين من الحصول على مقطوعه الضمان الاجتماعي لعدم الذهاب إلى وكالة الضمان الاجتماعي.