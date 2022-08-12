نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم طلب إعفاء من قروض بنك التسليف ورابط تسجيل طلب الأعفاء من الأقساط المتبقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم طلب إعفاء من قروض بنك التسليف هو احد الأشياء الهامة التي يبحث عنها بعض المستفيدين من قروض بنك التسليف والادخار السعودي، حيث يقوم بعض المستفيدين بتقديم طلب أعفاء من قروض البنك التي حصلوا عليها، وتأتي هذه الخطوة بناءا على الجهود التي قامت بها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة العمل، وتأتي هذه الخطوة بعد التحقق من أن المقترض اصبح من أصحاب المشاريع الربحية التي أصبحت تعزيز اقتصاد المملكة، ومن خلال الرابط الرسمي لبنك التسليف والادخار يمكن أيضا الاستعلام عن خدمات أخرى مثل الاستعلام عن الأقساط المتبقية بنك التسليف برقم الهوية وغيرها من الخدمات الأخرى. كانت قبل فترة قليلة قد تقدم الكثيرين من الأهالي الذين استفادوا من القروض من بنك التسليف والادخار السعودي إلى العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين بطلبات للأعفاء من باقي أقساط القروض التي تبقت عليهم وذلك بسبب الظروف المعيشية وارتفاع تكاليف المعيشة والغلاء الذي يحل عليهم نظرا للظروف المحيطة.

وحرصا من الحكومة السعودية المتمثلة في الوزارات المختلفة التي تسعى جاهدة من أجل توفير حياة سليمة لجميع المواطنين ينعمون بها غير متذمرين من التغييرات والارتفاع في الأسعار أو التغيرات في الاقتصاد في السعودية فهم يوفرون لهم مجموعة من القروض الخاصة بكل الفئات فهناك قروض الزواج أو قروض ترميم المنازل أو قروض من أجل الإشراف على العائلة والأولاد وحتى من حصلوا على قروض من البنوك فإن الحكومة السعودية توفر لهم الإعفاء من دفع الأقساط المتبقية في حالة وجود ما يمنعهم من دفع تلك القروض من خلال التسجيل في إعفاء بنك التسليف.

وللحصول على إعفاء من دفع الأقساط المتبقية من قروض بنك التسليف والادخار هناك أوراق ومستندات يجب إرفاقها بالطلب، وقد أتاحت وزارة المالية السعودية تلك الخدمة لمستحقي الضمان الاجتماعي والمتوفين أيضا، إذ يمكنهم تقديم طلب أعفاء قروض بنك التسليف برقم الهوية حيث تم إتاحة هذه الخدمة للمواطنين في جميع أرجاء المملكة تحت رعاية الديوان الملكي.

وحذر بنك التنمية الاجتماعية المواطنين في المملكة من خطورة الانسياق وراء إعلانات مضللة يتم تداولها من أشخاص عبر الإنترنت عن إمكانية التقديم للحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية بمقابل مالي خارج لوائح البنك.

كما اكد البنك في بيان له، أنه لوحظ مؤخرًا انتشار إعلانات من قبل أشخاص في عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع التجارية الإلكترونية تروج لخدمة الحصول على تمويل لمنتج نفاذ الخاص بالعمل الحر، وتعتبر خطوة الأعفاء في غاية الأهمية بعد التأكد من أن المقترض أصبح أحد أصحاب الأرباح واصبح ذو دخل، ومن منطلق اخر تعتبر وزارة المالية من المؤسسات الاقتصادية الهامة في المملكة حيث ترغب في إظهار جهودها ودعمها باستمرار، كما يمكنك أيضًا الحصول على معلومات حول أشياء أخرى من خلال الاستعلام عن الخدمات التي تقدمها الوزارة، وعوده إلي سياق حديثنا من وقت إلي اخر تتقدم بعض العائلات بطلبات من خلال الرابط الرسمي لبنك التسليف الأعفاء حيث تكون أوضاعهم المادية ليست مستقره ولم يعود بمستطاعتهم دفع أقساط البنك.

أعفاء عدد من المقترضين من سداد دفعات قروض بنك التسليف

ومتابعه قرارات الملك محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه بشأن قرارا أعفاء قرض التسليف برقم الهوية ، حيث بسبب الأحوال المعيشية التي يعيشها كل دول العالم من حيث انتشار فيروس كورونا الفتاك وتدهورت الأحوال المعيشية لكثير من المواطنين بسبب هذا الفيروس مما استعدي الحكومة في المملكة العربية السعودية أن تقوم بمساعدة المواطنين والتخفيف عليهم. وذلك سعيا من الحومة السعودية لتوفير أفضل حياة للمواطنين وتخفيف الأهباء عل الأسر السعودية، تجنبا لأي تذمر من ارتفاع الأسعار أو التغيير الاقتصادي، وقد صدر القرار لدعم المتضررين من التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة ف إطار الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات ما أستجد من أخبار حول الأمر الملكي السامي بخصوص أعفاء عدد من مقترضين بنك التسليف “بنك التنمية الاجتماعية” من سداد دفعات قرض بنك التسليف لمدة عام أي لبقية دفعات شهور العام 1441. صرح الوزير “الراجحي” بان الأمر الملكي سيطبق خلال ساعات ويمكن لجميع المقترضين الدخول والاستعلام عن إعفاء “بنك التسليف” ولزوم التعرف على الشروط المطلوبة لإتمام حالة الأعفاء من تسديد دفعات القرض الموجب عليهم . وفي البيان الرسمي الذي اُصدر من قبل المتحدث الرسمي باسم “البنك السعودي للتسليف والادخار” فقد صرح بإعلان قرار تأجيل سداد أقساط التوصيل التشاركي والنقل لمدة ستة أشهر على بعض الفئات , فيما تم أعفاء فئات مجتمعية اخرى من السداد النهائي .

بنود طلب الإعفاء للمواطن من بنك التسليف

ومع بدء انتشار وباء كورونا في المملكة ورفع حالة الطواري وفرض حظر التجول وإغلاق العديد من المنشآت التي تعد مصدر رزق لأصحاب الدخل المتوسط والمحدود اتخذت الدولة والعديد من المؤسسات العديد من الإجراءات لتخفيف الأضرار الاقتصادية على المواطنين المتضررين من هذه الأزمة، ومن بين هذه المؤسسات بنك التسليف والادخار الذي أعلن عن إعفاء المقترضين لديه من تسديد الأقساط المتبقية مراعاةً للأزمات الاقتصادية التي يمرون بها، والبنود هي كما يلي:

رقم الهوية الخاص بالمقترض. رقم العقد الذي تم ما بين المقترض وبنك التسليف. الحفيظة (تاريخها – رقمها – مصدرها). تحديد نوع المقترض (رجل /امرأة) مع كتابة اسم المقترض رباعي. المقترض (اسمه بالكامل – رقم الهاتف – مكان السكن – الإمضاء على الطلب). كما يلزم كتابة أسماء الشركاء في القرض إن وجدوا.

الأوراق المطلوبة للتقديم على طلب إعفاء من قروض بنك التسليف

وتأتي هذه الخطوة حتى يتم السماح لكافة المواطنين بتكريس مصادرهم وممتلكاتهم في مشاريعهم حتى ينجحوا بها وهذه من أهم أولويات المملكة العربية السعودية وبالتالي سيكون المردود كبير في ازدهار الاقتصاد سواء في المشاريع الصناعية أو الزراعية إلى آخرها. يتطلب استكمال طلب الإعفاء بعض الأوراق والمستندات التي تكون هي الإنجار الفعلي للطلب حتى يتسنى لمراجعي طلب الإعفاء ومطابقتها بالحالة الاجتماعية للمتقدم ومن ثم يتم البت في الطلب المقدم إعفاء بنك التسليف من القروض المتبقية إما بالقبول أو الرفض ولمعرفة هذه الأوراق هي:

صورة لبطاقة الهوية الوطنية.

بيان مرفق مع الطلب يوضح فيه المتقدم الظروف المالية تفصيلياً.

الكارت العائلي.

صور تقارير طبية لمستفيد الضمان والمتقدم بالطلب.

يوقع المتقدم على طلب الإعفاء من بنك التسليف.

رابط تقديم طلب إعفاء من قروض بنك التسليف 1441

وفى هذه السطور سوف نعرض لكم رابط تقديم طلب إعفاء من قروض بنك التسليف الذي من خلاله يمكنكم الحصول على تقديم طلب إعفاء من تسديد القروض، وتأتي هذه الخطوة حتى يتم السماح لكافة المواطنين بتكريس مصادرهم وممتلكاتهم في مشاريعهم حتى ينجحوا بها وهذه من أهم أولويات المملكة العربية السعودية وبالتالي سيكون المردود كبير في ازدهار الاقتصاد سواء في المشاريع الصناعية أو الزراعية إلى آخرها، ويكون الاستفسار عن إعفاء بنك التسليف برقم الهوية هو المنقذ لدي بعض المتعثرين. وفى الخطوات التالية يمكنك التقديم على طلب إعفاء من قرض بنك التسليف :

الدخول إلى الموقع الرسمي ويكون رابط دخول حسابي لبنك التسليف والادخار إذا كان لديكم حساب وان لم يكن فلابد من تسجيل حساب جديد

إذا كان لديكم حساب وان لم يكن فلابد من تسجيل حساب جديد نوع القرض

رقم هوية المقترض

اسم المقترض رباعي

رقم الحفيظة

مصدر الحفيظة

تاريخ الحفيظة

رقم العقد

الشركاء في القرض أن وجد

مكان القرض

اسم مقدم الطلب بالكامل

رقم هوية مقدم الطلب

رقم الجوال

شروط بنك التسليف السعودي

ونجد أن بنك التنمية الاجتماعية والذي يعرف سابقاً ببنك التسليف، يقدم العديد من القروض للمواطنين، ومنها قرض للزواج، للأسرة، الترميم، فهو يساعد الأفراد الذين يحصلون على دخل منخفض، فنجد أن القرض الاجتماعي الذي يمنحه البنك يصل بحد أدنى إلى 60 ألف ريال سعودي، ويتم الحصول عليه دون فائدة، كما أن بنك التسليف والادخار يقدم الدعم المعنوي للمواطنين بجانب القروض المالية، وذلك بواسطة برامج ترويجية حول فكرة الادخار المالي، ونشر ثقافتها بين المواطنين، مع تقديم دعم للمهن الصغيرة، وريادة الأعمال.

كما يقدم هذا البنك أيضًا قروض الزواج لتيسير هذه الإجراءات للشباب، وهو يستهدف أيضًا توفير الوسائل التي تحفز على الادخار سواء لقطاع الأفراد أو الأعمال، وقد ساعد هذا البنك على تيسير الخدمات على العملاء من خلال الإنترنت، حيث بإمكان العميل الاستعلام عن حجم القروض والأقساط المتبقية بدلاً من الذهاب للبنك.

ويعمل بنك التسليف وفق آلية إستراتيجية وممنهجة تسعى لتفعيل برنامج الادخار وذلك عن طريق عمل دراسات ميدانية لمعرفة السلوك الادخاري، وقد اتخذ بنك التسليف أهمية كبرى في مجال القروض حيث يسعى بشكل مستمر إلى تقديم اكبر قدر من التسهيلات لكافة أبناء المملكة عن رغبتهم في الحصول على قروض بنك التسليف،ويمنح بنك التسليف قروض في العديد من المجالات للاستفادة منها في تحسين معيشة المواطن السعودي.

أن يكون عمر مقدم الطلب 25 سنة علي الأقل وليس أكثر من 55 سنه من العمر.

أن يكون مقدم الطلب مواطنا سعوديا.

لا يملك مقدم الطلب أي مشروع للتمويل.

أن يكون لدي مقدم الطلب حد ادني من الدخل 2,000 ريال سعودي.

أن يكون مقدم الطلب متفرغا للعمل في المشروع.

وتقرر بحسب الأمر الملكي الصادر ـ إعفاء عدد من مستفيدي بنك التنمية الاجتماعية من القروض والتمويل الشخصي بكافة أنواعه للفئات التالية من مستفيدي الضمان الاجتماعي: الأيتام الضمانيين ،كبار السن من مستفيدي الضمان الاجتماعي، ذوي الاحتياجات الخاصة من المشمولين في برامج الرعاية الاجتماعية المختلفة داخل المملكة.

وحسبما أشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، فأن معايير الإعفاء من قرض بنك التنمية هي: الحالة الاجتماعية، عدد أفراد الأسرة والحالة الصحية؛ حيث يمكن تقديم طلب الإعفاء عبر البوابة الموحدة في وزارة المالية السعودية ليتم دراسة الطلب والتأكد من مطابقته للشروط.

شروط قرض الأسرة

1. أن لا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ (2000) ريال

2. يحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفاً أو متزوجاً والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة.

شروط الحصول على قرض الترميم في بنك التسليف

حدد بنك التسليف السعودي العديد من الشروط من أجل الحصول على قرض الترميم للمواطنين الراغبين في الحصول عليه،ومن أبرز تلك الشروط ما يلي :-

أن يكون عمر المتقدم أكثر من 21 عاماً

أن يكون عمر المنزل ما يقارب 5 سنوات وأكثر

أن يكون قد تم مضى على الترميم الماضي من بنك التسليف خمس سنوات وأكثر ملكية المقدم ملكية تامة للبنك المراد ترميمه

تقرير يوضح تكلفة الترميم

في حال انتقال الملكية يجب امتلاك المنزل لمدة سنة على الأقل

رقم بنك التسليف

رقم بنك التسليف للاستفسارات يمكنكم التواصل مع الخدمة العملاء في الأيام من الأحد إلى الخميس، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً عبر الرقم العام: 92008002.

رقم إدارة بنك التسليف العامة: 0112746444.

بنك التسليف بمكة المكرمة: 0125765357.

بنك التسليف بالدمام: 0138315875.

بنك التسليف بالطائف: 0127375688.

بنك التسليف بمنطقة خميس مشيط: 0172354306.

بنك التسليف بالرياض: 0112093790.

وأتاحت وزارة المالية خدمة الإعفاء من قروض بنك التسليف حسب الاشتراطات المقررة من الديوان الملكي رسمياً، ولا يمكن منح المعفيين من بنك التسليف الموافقة إلا في حالات معينة وهو ما نرفق توضيحه في السطور القادمة مع شرح ما هي شروط الإعفاء الجديد من بنك التسليف، وبعد تزايد عدد المستفيدين من قروض بنك التسليف والادخار قام عدد من المستفيدين بمناشدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لإعطائهم إعفاء من سداد قروض بنك التسليف وهذا نظرا للغلاء المعيشي الذي يعاني منه بعض المستفيدين وعدم قدرتهم على السداد .

نموذج طلب أعفاء بنك التسليف برقم الهوية

يتطلب تقديم نماذج الإعفاء لبنك التسليف والادخار السعودي، تحضير ما يلي من مستندات :

صورة من الهوية الوطنية. الكارت الخاص بالعائلة. مُرفق توضيحي للظروف المادية المتعسرة. إرفاق صور من التقارير الطبية للمتقدم بطلب الإعفاء. ولابد أخيراً من التوقيع على طلب الإعفاء برقم هوية المتقدم، والتأكد من إرساله إلى بنك التسليف والادخار. ويُرسل الطلب على عنوان الديوان الملكي، عبر البريد الممتاز.

الجدير بالذكر أيضا أن بنك التسليف والادخار يعمل على أيضا كافة شروط بنك التسليف والادخار الواجب توافرها عند التقديم على قرض، وأيضا معرفة الاستعلام عن مدة الحصول على قروض بنك التسليف ومقدار الأقساط الشهرية، حيث تحاول الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة مكينة جميع قطاعات الدولة وجعلها تعمل بشكل إلكتروني وذلك يصب في مصلحه المواطن السعودي وحتى يأتي في أولويات الوافد والمغترب وذلك لتوفير الوقت والجهد الذي يبزل في أنجاز المهام التي تطلب منهم في أي من المؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص.

نموذج إعفاء المتوفين

إعفاء المتوفين المقترضين من صندوق التنمية العقاري بناء على الأمر السامي رقم : أ / 18 و تاريخ : 20/3/1432هـ تسمح هذه الخدمة بتقديم طلب لإعفاء المتوفين من القروض المتبقية لكل من صندوق التنمية العقارية أو صندوق التنمية الزراعي أو بنك التنمية الاجتماعية والمعلومات المطلوبة لنموذج طلب إعفاء المتوفين هي:

نوع القرض رقم هوية المقترض اسم المقترض رباعياً رقم الحفيظة مصدرها تاريخها رقم العقد هل يوجد شركاء في القرض؟ مكان القرض اسم مقدم الطلب كاملاً رقم هوية مقدم الطلب رقم الجوال

وتقرر بحسب الأمر الملكي الصادر ـ إعفاء عدد من مستفيدي بنك التنمية الاجتماعية من القروض والتمويل الشخصي بكافة أنواعه للفئات التالية من مستفيدي الضمان الاجتماعي: الأيتام الضمانيين ،كبار السن من مستفيدي الضمان الاجتماعي، ذوي الاحتياجات الخاصة من المشمولين في برامج الرعاية الاجتماعية المختلفة داخل المملكة.

وحسبما أشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، فأن معايير الإعفاء من قرض بنك التنمية هي: الحالة الاجتماعية، عدد أفراد الأسرة والحالة الصحية؛ حيث يمكن تقديم طلب الإعفاء عبر البوابة الموحدة في وزارة المالية السعودية ليتم دراسة الطلب والتأكد من مطابقته للشروط.

كيفية أخلاء طرف بنك التسليف الطريقة الجديدة

الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية .

اختر خدمة إخلاء طرف، ويمكن أن يتم طبع إخلاء طرف إلكتروني، فيما يُمكنك الدخول عليها من خلال الضغط على هذا الرابط مباشرة.

قم بملء البيانات التالية وهي رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد اليوم بالهجري، تاريخ الميلاد الشهر بالهجري، وأخيراً كتابة الرقم الذي في الصورة، ثم قم بالضغط على كلمة استعلام.

ستظهر لك رسالة تقول إخلاء ناجح لطرف العملية في البنك، أو قد لا يقبل ويُظهر إليك رسالة عدم إمكانية إخلاء الطرف حالياً بسبب الالتزامات الحالية مع البنك.

فإذا تم إخلاء الطرف، عليك بطباعة الرسالة التي تظهر لك، قم بالضغط على الرابط الخاص بالطباعة، فيما تُعد هذه الورقة هي بمثابة مُستند إخلاء طرف من بنك التسليف، يُمكنك الآن إرساله إلى كافة الجهات دون الرجوع إلى البنك للتحقق منه.

تسديد القرض

يجب على المقترض تسديد القرض المقدم له حسب الأقساط الشهرية المعتمدة . يبدأ تسديد أول قسط بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ صرف القرض. يكون تسديد القرض عن طريق الوسائل التي يحددها البنك. في حالة عدم التزام المقترض بالتسديد لقسطين متتاليين يتم الحسم على الكفيل إن وجد وإذا لم يكن هناك وسيلة أخرى للحصول على قيمة القرض يعطى إشعار بوجوب تسديد المبالغ المستحقة عليه خلال ثلاثين يوماً، وإذا لم يتجاوب يعطى إنذارا نهائيا لمدة خمسة عشر يوما بوجوب تسديد كامل القرض وعند انقضاء تلك المدة دون الوفاء بالدين يتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في نظام إيرادات الدولة ما لم يكن ثمة عذر مشروع يقبله البنك. مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من هذه اللائحة يجوز للبنك المطالبة بتسديد القرض فوراً ودفعة واحدة وتسقط آجال جميع الأقساط، ويحرم المقترض من التقديم على قرض آخر لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاء بكامل الدين مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقترض إذا ثبت للبنك أن المستندات أو المعلومات التي قدمها طالب القرض وصرف بموجبها القرض مزورة أو غير صحيحة أو تم صرف القرض بسبب إخفاء معلومات يؤدي إظهارها إلى رفض الطلب.

استفسار عن قرض بنك التسليف

وكشف حساب بنك التسليف إحدى الخدمات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية لعملاءه من المستفيدين من القروض والتمويلات الاجتماعية حتى يمكنهم التعرف على القروض التي تم الموافقة عليها أو رفضها والأقساط الباقية على التمويل ونسبتها من قيمة التمويل الكاملة. حيث يوفر البنك عدد من أنواع التمويلات الاجتماعية التي تساعد المواطنين السعوديين على توفير حياه كريم لأسرهم، فيمكن الحصول على قرض الأسر أو تمويل الزواج للمساعد على الزواج أو تمويل الترميم في جالة الرغبة في ترميم المنزل ولا يوجد لدى صاحب المنزل دخل يسمح له بذلك، من خلال البوابة الرسمية لبنك التنمية الاجتماعية يمكن الحصول على كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالقرض الذي تم الحصول عليه ويمكن اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى البوابة الرسمية للاستفسار عن قرض بنك التسليف . تسجيل رقم هوية الخاص بالمستفيد. تسجيل كلمة المرور النقر على كلمة موافق. ظهور كافة البيانات المطلوب الاستعلام عنها. إذا فقدت كلمة المرور يمكن الضغط على كلمة نسيت كلمة المرور واتباع الخطوات لاستعادتها.

الخدمات غير المالية لبنك التسليف السعودي والادخار

يقدم البنك العديد من الخدمات غير المالية منها:

رعاية القطاع الخاص بالمنشآت الصغيرة والناشئة.

تقديم خدمات للادخار لتشجيع الأفراد على ثقافة الادخار.

تقديم برامج تدريب وتأهيل . تقديم العديد من البرامج الإرشادية.

برامج لنشر ثقافة العمل الحر.

برامج التكامل وعيادات الأعمال.

خدمة طلب المنتجات

وهي خدمة إلكترونية تتيح للمواطن التقدم بطلب إحدى منتجات البنك حسب مناسبة المنتج لمتطلباته، ويتم تقديم هذه الخدمة بشكل مجاني بالكامل، وتكون شروط ومتطلبات هذه الخدمة هو تسجيل الهوية الوطنية والبيانات الشخصية، أما عن طريقة التسجيل تكون عبر الموقع الإلكتروني للبنك أو زيارة احد فروع بنك التنمية الاجتماعية أو التواصل بأحد وسائل التواصل التي أتاحها البنك والتي ذكرنها من قبل في السطور الماضية.

كما يمكن التواصل مع أدارة البنك على أرقام بنك التسليف 1444 في جميع محافظات المملكة والاستعلام برقم الهوية، يذكر أن بنك التسليف بدء منذ التأسيس بمبلغ خمسة ملايين ريال سعودي واستمر على ذلك قرابة أربعون عاماً ثم رفع رأس المال إلى ما يقارب ستة وثلاثون مليار ريال سعودي مع إعفاء جميع المقترضين لمدة 24 شهراً كما تم زيادة رأس المال بقيمة عشرة مليارات ريال وبذلك أصبح رأس مال البنك ككل 46 مليار ريال سعودي.