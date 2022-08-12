نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم على قرض آهل وشروط القرض من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التقديم على قرض آهل هو احد الأسئلة التي تدور في ذهن الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وتحديدا من عملا بنك التنمية الاجتماعية “بنك التسليف والادخار سابقا” حيث قدم البنك الكثير من المنتجات التمولية التي تتناسب مع كافة فئات الشعب السعودي وبدعم مباشر من البنك، ومن بين هذه المنتجات محطة حديثنا اليوم وهو قرض آهل ويقدم هذا القرض للعملاء الذين حصلوا على قروض سابقة والتزموا بتسديد هذه القروض وتصل قيمة هذا التمويل نحو 60 الف ريال سعودي، كما اعلن البنك في وقت سابق عن رابط تقديم طلب إعفاء من قروض التسليف وهذه احد اهم الخدمات التي يلجئ إليها عملاء البنك المتعثرين بشكل حقيقي، واهم مميزات هذا القرض انه يسدد بدون أضافه أي فوائد على المقترض ويكون السداد خلال خمس سنوات، وفي السطور التالية سوف نشرح لكم كافة تفاصيل هذا القرض.

كيفية التقديم على قرض آهل من بنك التنمية

ومن بين مميزات هذا القرض انه لا يحتاج إلي وجود ضامن للعميل وأيضا لا يحتسب فائدة على الأشخاص العاملين في قطاع الدولة، إما بخصوص خطوات التقديم علي هذا المنتج فهو كما يلي:

الدخول إلى الموقع الخاص ببنك التنمية الاجتماعية بقرض آهل.

الضغط على أيقونة الدخول.

بعد ذلك يتم الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

اختيار إضافة طلب جديد من القائمة الرئيسية.

الضغط على طلب الحصول على تمويل جديد.

اختيار منتجات الأفراد والضغط عليها.

الضغط على أيقونة تقديم في خيار “تمويل الأسرة أو تمويل الترميم”.

ملئ حقول التقديم ثم الضغط على زر الإرسال.

بعد أن يتم الإرسال يظهر لديكم رقم وهو الرقم الخاص بالطلب حيث أنه يتمكن المتقدم أن يتابع حالة الطلب عن طريق نتائج الإجراءات.

شروط قرض آهل

ولكي يتم الموافقة علي الحصول على قرض 60 ألف ريال من بنك التنمية لابد من استيفاء بعض الشروط التي اعلنها البنك وهي:

مرور سنة على إغلاق التمويل السابق. ألا يزيد الدخل الشهري عن عشرة آلاف ريال. أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية. يجب على الشخص المتقدم أن يكون مسجلاً في وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية. أن لا يكون الدخل الشهري للمتقدم متجاوزاً للحد المطلوب وهو عشرة آلاف ريال سعودي. على المواطن المقدم على قرض آهل يجب أن يحصل على نموذج كفالة رقم 105 ويتم ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص ببنك التنمية الاجتماعي، ويستطيع الحصول على هذا النموذج المواطن الذي يكون متقاعداً وأن يكون رب أسرة.

وتعد خدمة حجز الموعد واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للتوفير في الوقت والجهد على العملاء والحد من مشكلة الازدحام في فروع البنك،حيث تتيح الخدمة للعملاء حجز موعد لزيارة أقرب فرع، ويختص بنك التنمية الاجتماعية بتمويل عملاءه سواء للأفراد أو المؤسسات على حدٍ سواء