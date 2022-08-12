تنسيق الجامعات 2022.. خطوات التسجيل في المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

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عمر شويل - جدة بدأ اليوم الخميس تنسيق الجامعات 2022 للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة وتسائل الطلاب عن رغبات التسجيل من أجل الإلتحاق بالكلية التى تتناسب مع مجموعهم، وتم الإعلان اليوم الخميس 11 أغسطس 2022 عن بدء المرحلة الأولى لتنسيق الكليات وفقاً لوزارة التربية والتعليم والبحث العلمى،كما أتاحت الوزارة تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى عبر رابط تسجيل الرغبات،وستستمر الرغبات إلى يوم 15 أغسطس 2022، كما أكد مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا، رئيس قطاع التعليم الذي يشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن النظام لن يقبل رغبات الطلاب حتى يتم تلبية جميع الرغبات الـ 75 ويدخل الطلاب إلى موقع التنسيق الإلكتروني،ثم يكتب رقم الجلوس وكلمة المرور، ويسجلون رغباتهم بالترتيب وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الجامعات 2022 من المتوقع أن يختلف تنسيق الثانوية العامة 2022 هذا العام عن تنسيق العام الماضى ويرجع ذلك إلى أن معدل النجاح في شعبة علمى رياضة وهو أكثر المواد تميزًا، يصل إلى 81.10٪، يليه معدل النجاح في شعبة علمى علوم بنسبة 78.32٪، ومعدل النجاح في الشعبة الأدبية وهو أقل من 50٪. وبحسب إحصائية نتيجة الثانوية العامة 2022، فقد بلغ المعدل العام الماضي 68.38٪ وقد بدأ اليوم الخميس 11 أغسطس 2022 المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2022 وسيستمر حتى يوم الاثنين 15 أغسطس 2022.

خطوات التسجيل في المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات