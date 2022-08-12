جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكى عند مستوى 94.59 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 0.26% عن سعر الإغلاق السابق.
فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمى مزيج "برنت" عند 100.14 دولار للبرميل، بارتفاع بلغ 0.54% عن سعر التسوية السابق، حسبما أفادت بيانات الوكالة الاقتصادية.
وبذلك، تتجه أسعار النفط لتسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ قرابة 4 أشهر مضت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النفط يتخطى حاجز الـ 100 دولار للبرميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.