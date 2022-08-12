النفط يتخطى حاجز الـ 100 دولار للبرميل

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكى عند مستوى 94.59 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 0.26% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمى مزيج "برنت" عند 100.14 دولار للبرميل، بارتفاع بلغ 0.54% عن سعر التسوية السابق، حسبما أفادت بيانات الوكالة الاقتصادية.

وبذلك، تتجه أسعار النفط لتسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ قرابة 4 أشهر مضت.