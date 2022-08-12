جوتيريش: سنبذل كل جهدنا لإخلاء كوريا الشمالية من سلاحها النووى

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات أدلى بها من العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، قال جوتيريش: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن دعمنا التام لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه، لا سيما كوريا الشمالية، ولأن أقول إن هذا الهدف مهم بصورة جوهرية بالنسبة لنا لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة".

ومن جانبه، قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إنه منفتح على الدبلوماسية لكنه تعهد أيضا باتخاذ إجراءات عسكرية قوية لمنع بيونج يانج من استخدام أسلحتها.

وكانت كوريا الشمالية قد اختبرت إطلاق عدد قياسى من الصواريخ هذا العام، فيما يقول مسؤولون فى سيؤول وواشنطن إنها تستعد على ما يبدو لاختبار سلاح نووى للمرة الأولى منذ عام 2017، وسط تعثر محادثات نزع السلاح النووى.

وخلال لقائه بوزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، تعهد جوتيريش بدعم الجهود الدبلوماسية لإقناع كوريا الشمالية بالتخلى عن أسلحتها النووية، مؤكدًا أن "كل ما يمكن القيام به لإطلاق عملية حوار تهدف إلى نزع السلاح النووى سيكون موضع ترحيب شديد، وسيحظى بدعم كامل من الأمم المتحدة".