نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مسار جدار لمعرفة اسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444 eservices.masar.sa ونظام المقابلة الشخصية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودية قائمة أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444 عبر منصة الوظائف التعليمية جدارة بنحو 11 ألف معلم ممارس بنظام التعاقد الرسمي لتشغيل المعلمين بعدد إجمالي 11547 مرشح ومرشحة لشغل الوظيفة من الرجال والنساء وفقا للشروط التي حددتها بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، ما جعلنا نرصد رابط مسار جدارة الإلكتروني 1444 للاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية واستخراج اسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444 وكم راتب المعلم الممارس العاملين في المدارس الحكومية بالمملكة العربية السعودية للدرجات الأولى ومعدل الزيادات السنوية في سلم رواتب المعلمين.

رابط نتائج الوظائف التعليمية 1444 جدارة

ونستعرض لكم في موقع ثقفني رابط نتائج الوظائف التعليمية 1444 جدارة عبر مسار جدارة الإلكتروني وخطوات الاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي الجديد.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس” أمس الخميس 14 محرم الموافق 11 اغسطس 2022 عن ظهور أسماء المرشحين مبدئيًّا. وذلك لشغل 11,547 وظيفةً تعليميةً لنتائج الترشيح المبدأي والمفاضلة للمتقدمين لشغل الوظائف التعليمية عبر موقع نظام جدارة.

منصة مسار جدارة للوظائف التعليمية

وأوضح بيان وكالة الأنباء السعودية أن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444 ظهرت عبر منصة مسار جدارة. على أن يتم استكمال المستندات المطلوبة والشروط اللازمة التي حددتها وزارة التعليم السعودية وفقا لقانون الخدمة المدنية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويجب على المرشحين في نتائج الوظائف التعليمية 1444 استكمال مسوغات واشتراطات شغل الوظائف التعليمية خلال الفترة من 16 إلى 27 من شهر محرم الجاري لدى إدارات التعليم في مقرّ الوظيفة.

أسئلة المقابلة الشخصية لوظائف التعليمية 1444

كم راتب معلم ممارس 1444 في سلم الرواتب؟

ويرصد لكم موقع ثقفني سلم رواتب المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية بعدما تسائل عدد من المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية 1444 حول كم راتب معلم ممارس 1444؟، ما جعلنا نرصدها في الترتيب التالي:-