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عمر شويل - جدة نتائج جدارة الوظائف التعليمية 1444، يستفسر العديد من المعلمين والمعلمات بالمملكة عن موعد نتائج جدارة الوظائف التعليمية 1444، حيث بلغ عدد الوظائف المعلن عنها قرابة “11547” وظيفة في مختلف التخصصات التربوية، ودعت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية جميع المقبولين لإتمام عملية التسجيل، حيث يمكن للجميع الاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية 1444 إلكترونيا من خلال منصة جدارة، وبناءا على ما صرحت به الوزارة فقد تم اختيار المترشحين بناءا على جملة من الشروط والضوابط التي سطرتها الوزارة، حيث يولي حكام المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بالتعليم وحريصون على توفير كافة القدرات البشرية والمادية لتوفير تعليم جيد، لذلك تعمل وزارة التربية والتعليم بالمملكة على سد النقص في الكوادر البشرية من المعلمين، لذلك فتحت باب التسجيل في وظائف التدريس بنظام العقود الرسمية، وفي السطور أدناه عبر موقع ثقفني الإخباري سنزودكم أعزائنا بنتائج جدارة الوظائف التعليمية 1444.

نتائج جدارة الوظائف التعليمية 1444

كما ذكرنا سابقا فإن وزارة التربية والتعليم تحرص حرصا شديدا على اختيار معلمين مؤهلين علميا، وسيتم إختيارهم بناءا على عدد من الشروط الواجب توافرها، وستعلن وزارة التربية والتعليم السعودية عن نتائج جدارة الوظائف التعليمية 1444 إلكترونيا من خلال منصة جدارة، وقد لخصنا لكم خطوات الاستعلام عن رابط نتائج الوظائف التعليمية 1444 في النقاط التالية:

أولاً، يجب عليك الولوج إلى رابط منصة جدارة رابط مسار الإلكترونية.

بعد ذلك، قم بملء جميع المعلومات المطلوبة عن الشخص المتقدم لوظائف التدريس.

ثم انقر فوق زر “تسجيل الدخول”

بعد ذلك تحتاج إلى النقر فوق الزر” الاستعلام عن نتائج الوظائف بوزارة التعليم السعودية”.

أخيرً ، ستتظهر لك النتائج المراد الإستعلام عنها.

المستندات المطلوبة من المقبولين في الوظائف التعليمية 1444

وأكدت وزارة التربية والتعليم السعودية أن النتائج التي صدرت يوم أمس هي نتائج أولية، حيث يجب على المقبولين اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية في وقت لاحق، بالإضافة إلى إرفاق المستندات المطلوبة منهم ليتم التحقق من صحتها حتى يصبح القبول نهائيًا، وهذه المستندات هي:

الهوية الوطنية. بطاقة التخرج وصورة مصدقة عنه. كشف الدرجات الأصلي (نسخة أكاديمية) ونسخة منه. وثيقة الدبلوم التربوي الأصلي ونسخة طبق الأصل عنه.

التخصصات المطلوبة في الوظائف التعليمية 1444

الجدير الذكر أن وزارة التربية والتعليم وضعت تخصصات محددة لشغل الوظائف التعليمية 1444 وهي موضحة أعزائنا في الصورة التالية:

رابط نتائج الوظائف التعليمية 1444

بعد أن أعلنت وزارة التربية عن 11547 منصبًا مبدئيا، يمكن للمدرسين الذين تقدموا لشغل هذه الوظائف الاستعلام عن نتيجة قبولهم من خلال تسجيل الدخول إلى حسابهم في نظام جدارة على منصة مسار، كما وجب عليهم إتباع الخطوات المذكورة سابقا للاستعلام عن نتائجهم.

شروط القبول في الوظائف التعليمية 1444

كما ذكرنا سابقا أعزاءنا فإن وزارة التربية السعودية وضعت جملة من الشروط للقبول في الوظائف التعليمية لعام 1444 وقد لخصناها لكم كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب على المترشح أن يجتاز المقابلة الشخصية.

كما يشترط اجتياز الفحص الطبي المعتمد من وزارة التربية والتعليم.

ثم يجب استيفاء الشروط خلال الفترة الممتدة من 16/1/1444 هـ إلى غاية 27/1/1444 هـ.

كما يجب عليه إرسال جميع المستندات والأوراق المطلوبة .

إلى هنا نكون قد ذكرنا لكم تفاصيل نتائج جدارة الوظائف التعليمية 1444 وشرحنا لكم خطوات الإستعلام عن هاته الوظائف، كما تعرفنا على شروط القبول في الوظائف التعليمية 1444.