نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط إستخراج نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2022 || نتائج جميع المحافظات الآن على موقع الوزارة الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر البحث عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2022 كافة محركات البحث، إذ يرغب المئات من الطلاب في مختلف أنحاء العراق في الكشف عن نتائجهم، وقد تزايدت معدلات البحث بشكل ملحوظ بعد إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعدظهور النتائج الخاصة بالدور الأول من الامتحانات الدور الأول، والخاصة بالطلاب الذين قاموا بتقديم اعتراض احتجاجا على نتائج بعض المواد التي امتحنوها ، وذلك بعد أن أتاحت لهم الوزارة تلك الفرصة وفتحت لهم أبواب تقديم التظلمات بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة، علما بأن تكلفة الاعتراض على مادة واحدة قد تصل إلى حوالي 3000 دينار.

نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2022

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد اعلان نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2022، حيث أنه من المقرر الكشف عنها في القريب العاجل، بعد أن انتهت اللجان من مراجعتها بشكل دقيق، وجدير بالذكر أنهتقدم الآلاف من الطلاب بمذكرة اعتراضاتهم، وجميعهم الآن يترقبون لحظة الإعلان عن نتائج الاعتراضات ليتمكنوا من الاستعلام عنها إلكترونيا.

خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2022

حددت الجهات المختصة بعض الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2022، وتتمثل تلك الخطوات في التالي:

أولاً يجب الذهاب مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية .

. ومن ثم يجب اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الاعتراضات للثالث متوسط 2022، وتحديد الدور الاول

يقوم المستعلم بعد ذلك بكتابة الرقم الإمتحاني، ثم يدخل اسم المحافظة التي يدرس فيها الطالب

بعد ذلك يضغط على أيقونة عرض النتيجة، وسيحصل عليها بالتفصيل إن كانت متاحة.

امتحانات الثالث متوسط 2022 الدور الثاني

بعد ظهور نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2022، يستعد الطلاب الذين لم ينجحوا في اختبارات الدور الأول من امتحانات الثالث متوسط 2022، لاجتياز اختبارات الدور الثاني، وهي فرصة اتاحتها الوزارة لهم من أجل تدارك الوضع و الحصول على درجات جيدة تمكنهم من النجاح في تلك المرحلة، ومن المقرر أن تكون المواعيد كالآتي:

بداية من يوم الخميس الموافق 25 من أغسطس سوف يمتحن الطلاب في مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية.

وفي يوم السبت يكون امتحان اللغة الإنجليزية.

وسوف يمتحن الطلاب في مادة الرياضيات يوم الأحد.

وفي الثلاثاء يكون امتحان مادة الكيمياء.

الأربعاء يمتحن الطلاب مادة الفيزياء.

الخميس سيكون الامتحان في مادة اللغة الفرنسية.

الآلاف من طلاب الصف الثالث المتوسط يبحثون في الوقت عن تفاصيل استخراج نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي الجاري 2022، حيث ان الجهات المسؤلة من وزارة التربية والتعليم العراقية قد اعلنت منذ ساعات قليلة ان النتائج اوشكت على الظهور، حيث سيتم اظهارها على موقع الوزارة الرسمي فور اعتمادها رسمياً خلال الساعات القليلة القادمة.