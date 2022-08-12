نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحميل لعبة اي فوتبول efootball pes 2022 مجانا 100% وهدايا مجانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة قامت الشركة اليابانية بالإعلان عن لعبة جديدة والتي لاقت اعجاب من الكثير من المستخدمين وهي لعبة اي فوتبول والتي اشتهرت في السنوات الأخيرة منذ عام 2014، كما أنه بعد عدة سنوات قررت الشركة أن تقوم بإطلاق اللعبة على هواتف الاندرويد، ولهذا السبب سوف نوضح أبرز التفاصيل الخاصة بهذه اللعبة.

مميزات تحديث بيس 2022 الجديد “اللغة العربية”

عند القيام بتحديث هذه اللعبة في التحديث الجديد الخاص بعام 2022 سوف تجد العديد من الفرق العربيه مثل فريق الاهلى فريق الزمالك وفرقه مصر والهلال السعودي وغيرها من الفرق التي تم تحديثها باللغة العربية وغيرها من التحديثات الأخرى التي تم اضافتها للعبة في السنوات الأخيرة، حيث أن التحديث الجديد في اللعبة يمكنك من شراء المدربين حيث أنه يكون ذلك عن طريق الدخول الى قائمة GAME PLAN، والخطوة التالية فيما بعد أن يتم تغيير نظام اللعب، وهذه الطريقة تكون معتادة من العديد من المدربين، وكان من أبرز التحديثات أن هذه اللعبة مكنتك من الدخول على اللعبة واللعب مع لاعبين مجهولين، والعمل على زيادة طاقة الاعبين من حين إلى آخر، كما أنه يكون هناك تحديث جديد والذي يكون عبارة عن رفع الانسجام الفريق حيث يمكن رفعه من حوالي 70في المائة إلى حوالي 100%

طريقة تحميل تحديث بيس 2022 اللغة العربية

كما أنه بعد أن أطلقت الشركة التحديث فإنها قامت بتوضيح أبرز الأمور التي يبحث عنها اللاعبين الا وهي طريقة تحميل اللعبة حيث أن طريقة التحميل يكون عن طريق متجر بلاي كما أنه يمكنك بكل سهولة أن يتم تحميل اللعبة باللغة العربية، كما أن اللعبة تكون متاحة لهواتف ايفون بشكل كبير لذلك يمكنك تحميلها وقتما تشاء، لذلك وضحنا لكم خطوات التحميل وغيرها من الخطوات الأخرى التي يمكنك عن طريقها الاستفادة من هذه اللعبة وتسلية وقتك بها ومعرفة اخر التحديثات الموجودة به.