العالم اليوم - التضخم في فرنسا يرتفع خلال يوليو لأعلى مستوى منذ 27 عاما

انتم الان تتابعون خبر التضخم في فرنسا يرتفع خلال يوليو لأعلى مستوى منذ 27 عاما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 أغسطس 2022 12:21 مساءً - ارتفعت أسعار الاستهلاك في فرنسا إلى 6.1 بالمئة في يوليو الماضي على أساس سنوي، مقابل 5.8 بالمئة في يونيو، بحسب ما ذكره المعهد الوطني للإحصاء، يوم الجمعة، في تقديره النهائي، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 1985.

وأفاد معهد الإحصاء بأن أسعار الطاقة استمرت في التأثير على أرقام التضخم ولكن بشكل أقل قوة مقارنة بالأشهر الأخيرة، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الخدمات والمواد الغذائية والسلع المصنعة.

ارتفعت أسعار الطاقة في الأشهر الأخيرة بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي أثارت قلقا في الأسواق العالمية.

ولكن تراجعت أسعار النفط قليلا في الأسابيع الأخيرة بسبب مخاوف بشأن إمكانية حدوث ركود اقتصادي، بالإضافة إلى المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني.

وساهم ذلك في تباطؤ وتيرة ارتفاع تكلفة الطاقة في فرنسا إلى 28.5 بالمئة في يوليو على أساس سنوي، بعد ارتفاعها بنسبة 33.1 بالمئة في يونيو.

كذلك ارتفعت أسعار الخدمات إلى 3.9 بالمئة في يوليو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكانت بلغت 3.3 بالمئة الشهر الماضي. وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 6.8 بالمئة بعد أن سجلت 5.8 بالمئة في الشهر الماضي.

خلال شهر، ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 0.3 بالمئة بعد أن كانت بلغت ارتفاعا بنسبة 0.7 بالمئة في يونيو.

وارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك المنسق والذي يُستخدم كأساس للمقارنات الأوروبية، بنسبة 6.8 بالمئة خلال عام واحد بعد أن كان بلغ 6.5 بالمئة في يونيو.