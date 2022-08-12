نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 خطوات لاستخراج نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن بحسب الاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية res-ye.net في المقال التالي
عمر شويل - جدة تصدر رابط نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن بحسب الاسم قائمة محركات بحث جوجل خلال الفترة الحالية لاستخراج نتائج الصف التاسع اليمن 2022 بالاسم ومعرفة النتيجة العامة لاختبارات الثانوية في المحافظات المحررة عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمن بعد انتهاء الطلاب من أداء الاختبارات النهائية مطلع شهر يوليو الماضي، وتأخر إعلانها للعام الدارسي الحاليمقارنة بالشهادات الثانوية العامة في البلاد المجاورة واقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد، ما جعلنا نرصد كافة التفاصيل حول إعلان نتائج نتائج الثانوية العامة بالاسم اليمن 2022.
نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن
كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم اليمن أن أعمال التصحيح لاختبارات الصف الصف التاسع ومراجعة الدرجات الخاصة بإعلان النتيجة العامة لاختبارات الثانوية في المحافظات المحررة.
يأتي ذلك تزامنا مع إعلان وزارة التربية والتعليم انتهاء لجان تصحيح الاختبارات من أعمالها خلال منتصف الأسبوع المنتهي وإن رصد الدرجات ومراجعتها تمت وتنتظر رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.
موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن
وحول موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية لم يتحدد موعد محدد حتى من قبل الجهات المعنية لكن من المتوقع ظهورها خلال الفترة المقبلة.
وشارك في امتحانات الثانوية العامة اليمنية 2022 نحو 100 ألف طالب وطالبة موزعين على الشعبتين الأدبية والعلمية.
وانتهى طلاب الصف التاسع في اليمن 2022 من أداء الاختبارات النهائية للثانوية العامة اليمن يوم 2 يوليو الماضي للقسم الأدبي. ويوم 5 يوليو لامتحانات طلاب القسم العلمي.
موقع وزارة التربية والتعليم اليمن
وحددت وزارة التربية والتعليم اليمنية موقعها الإلكتروني الرسمي لإعلان نتائج طلاب الصف التاسع في اليمن 2022 بحسب الاسم. وذلك للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور في معرفة نتيجة اختبارات أبنائهم النهائية. والتي تحسم موقفهم في المرحلة الدراسية المقبلة والتي يتم تحديدها من خلال المجموع النهائي لكل طالب.
رابط نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن بحسب الاسم
وعن كيفية استخراج نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن بحسب الاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي نستعرض لكم الخطوات المطلوبة عبر السطور التالية:-
- تسجيل الدخول إلى بوابة وزارة التربية والتعليم اليمن moe.gov.ye أو عبر موقع النتيجة العامة لاختبارات الثانوية في المحافظات المحررة res-ye.net
- اختيار أيقونة نتائج الثانوية العامة اليمن بالاسم .
- حدد في الخطوة التالية الشعبة (العلمي، الأدبي).
- كتابة اسم الطالب الرباعي، ورقم الجلوس الخاص به.
- الضغط على عرض النتيجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 5 خطوات لاستخراج نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن بحسب الاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية res-ye.net على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.