نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 رسمياً موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.ye في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثانوية العامة اليمن 2022، التي انهال عليها معدلات البحث منذ دقائق الصباح كي يتم الإطلاع عليها بعد الأنباء المنتشرة عن قرب ظهورها خلال ساعات قليلة منتظرة، حيث تعتبر شهادة الثانوية العامة اليمنية من اهم مراحل التعليم التي تمر علي كل طالب وطالبة.

حيث يتم بعدها التأهيل للمستقبل التعليمي بالالتحاق بالكليات الجامعية والمعاهد العليا لنهوض إلى سوق العمل حيث يعيش أولياء الأمور والطلاب حالة من القلق والتوتر لمعرفة نتائجهم ودرجاتهم في جميع المواد حتي يتم الاطمئنان علي مستقبلهم المشرق.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2022

يبحث الكثير من الطلاب عن نتائج شهادة الثانوية العامة اليمنية للحصول علي درجاتهم ومعرفة حالتهم والمجموع الحاصلين علية حيث قامت وزارة التربية والتعليم اليمنية بتوفير النتيجة علي الموقع الخاص بالوزارة ليتم الاستعلام والحصول علي النتيجة من خلاله عند الدخول علي ذلك الموقع وتسجيل رقم جلوس الطالب ليتم عرض النتيجة بالكامل.

موقع وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة اليمن

أتاحت الوزارة رابط خاص لظهور النتيجة الخاصة بالثانوية العامة اليمنية بجميع شعوبها العلمية والأدبية وذلك لتسهيل وتيسر الأمور علي الأهالي والطلاب دون التوجه إلى المدرسة ليتم الذهاب إلي الموقع لكشف النتيجة وذلك من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة اليمنية الرسمي ( www.moe.gov.ye ) ليتم استخراج النتيجة بالكامل.

طريقة الحصول علي نتائج الثانوية العامة اليمنية

يمكن لجميع الطلاب المقيدين بشهادة الثانوية العامة اليمنية الحصول علي نتيجتهم من جميع محافظات اليمن، وذلك من خلال الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية واتباع الخطوات التالية:

أولا قيام الطالب أو الطالبة بالتوجه إلي موقع وزارة التربية والتعليم باليمن لاستخراج النتيجة من خلال (moe.gov.ye).

اختيار نتائج الامتحانات .

. تحديد نتائج الثانوية العامة اليمنية 2022 للعام الدراسي ٢٠٢٢م.

للعام الدراسي ٢٠٢٢م. اختيار الشعبة العلمية أو الشعبة الأدبية.

نقوم بتسجيل رقم المقعد رقم الجلوس الخاص بكل طالب أو طالبة الذي قام بتأدية الامتحان به.

الخاص بكل طالب أو طالبة الذي قام بتأدية الامتحان به. ثم النقر علي كلمة عرض النتيجة.

سوف يتم عرضها علي الفور ليتمكن كل طالب وطالبة الاطلاع علي درجاته في كل مادة تم الامتحان بها بجانب معرفة حالته ناجح أم راسب أم دور ثاني بجانب المجموع الحاصل علية من المجموع الكلي.

رقم الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة باليمن

يقوم الطلاب أيضا بالكشف عن نتيجة الثانوية اليمنية فور ظهورها من خلال الاتصال علي الرقم ١٦٠ الخاص بالنتيجة أو عبر إرسال رقم الجلوس علي هذا الرقم في رسالة نصية عن طريق sms عبر شبكة الهاتف الجوال ويتم معرفة النتيجة بالكامل.

إذا لم تتمكن عزيزي الطالب أو الطالبة من الإطلاع على درجات امتحانات الثانوية العامة اليمنية بكل سهولة ويسر وفقاً للخطوات والإجراءات السابق ذكرها، سجل لنا رقم جلوسك اسفل هذا المقال حتي نتمكن من مساعدتكم في الحصول على النتيجة النهائية اسفل هذا المقال شرح نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 رسمياً موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.ye.