المشاركون فى مؤتمر كوبنهاجن يتعهدون بـ1.5 مليار يورو لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - كشف وزير الدفاع الدنماركى مورتن بودسكوف، عن أن المانحين تعهدوا بدفع أكثر من 1.5 مليار يورو ـ ما يعادل 1.54 مليار دولار ـ خلال مؤتمر دولى نظمته كوبنهاجن لدعم أوكرانيا، وسط توقعات بارتفاع هذا المبلغ.





وحسبما نقلت التقارير، قال بودسكوف إن المبلغ مخصص للاستخدام خلال العام الجارى والمقبل، لافتًا إلى أن المؤتمر ركز على الأسلحة والتدريب ودعم إزالة الألغام، وأن سلوفاكيا وبولندا وجمهورية التشيك وافقوا على توسيع انتاج أنظمة المدفعية والذخيرة وغيرها من المعدات. وتعهدت الدول المشاركة فى بيان مشترك، بدعم عسكرى مستمر ومستدام لأوكرانيا، حيث وافقوا على عقد اجتماع افتراضى فى سبتمبر. يذكر أن 26 دولة أرسلت مندوبيها إلى مؤتمر كوبنهاجن، الذى عقد لاستكمال التعاون داخل إطار عمل مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا، المعنية بتنسيق شحنات الأسلحة للجيش الأوكرانى.

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