العالم اليوم - أسهم أوروبا ترتفع بتداولات اليوم بدعم من أسهم القطاع الصحي

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا ترتفع بتداولات اليوم بدعم من أسهم القطاع الصحي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 أغسطس 2022 11:15 صباحاً - ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، في بداية تداولات اليوم الجمعة، بعد أن قادت أسهم شركتي "سانوفي" و"جلاكسو سميثكلاين" انتعاشا في أسهم قطاع الرعاية الصحية، في وقت يستعد فيه المؤشر "ستوكس 600" الرئيسي لتسجيل مكاسب أسبوعية.

وارتفعت أسهم الشركات بقطاع الرعاية الصحية في أوروبا بنسبة 0.4 بالمئة، بينما صعد "المؤشر ستوكس 600" الأوروبي الرئيسي بنسبة 0.1 بالمئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي لليوم الثاني على التوالي، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1 بالمئة، إذ أدت بيانات التضخم الأميركية، والتي جاءت أضعف من المتوقع، لتهدئة القلق إزاء مدى قوة تشديد السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وارتفع سهم "سانوفي" بنسبة 1.6 بالمئة، كما صعد سهم "جلاكسو سميثكلاين" بنسبة 3 بالمئة، بعد أن شهد السهم عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة نتجت عن مخاوف بشأن دعوى أميركية، توضح أن عقارًا تنتجه الشركة لمعالجة حرقة المعدة قد يحوي على مادة مسرطنة.