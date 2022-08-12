رقم الديوان الملكي السعودي للمساعدات 1444 طريقة الحصول علي المساعدة 2022

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عمر شويل - جدة رقم الديوان الملكي السعودي للمساعدات 1444 يبحث عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن طريقة تساعدهم في التواصل مع الديوان الملكي لطلب مساعدة مالية أو مساعدة طبية لحالة ضرورية وتوفر المملكة العربية السعودية مساعدات مستمرة للمواطنين حيث يوفر الملك وولي العهد المساعدة لمن يحتاج الي مساعدة مالية فورية او في حاجة الي علاج سعرة مرتفع او غير متوفر ولا يستطيعوا العثور علية، ونوفر لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني رقم الديوان الملكي السعودي للمساعدات 1444 وطريقة التواصل لطلب مساعدة.

رقم الديوان الملكي السعودي للمساعدات 1444

يوفر الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية رقم خاص للتواصل من جانب المواطنين ويعمل الرقم علي مدار الـ 24 ساعة لاستقبال كافة طلبات المواطنين وتقديم المساعدات لهم ويمكنك التواصل مع الديوان الملكي السعودية داخل المملكة من خلال مكتب موظفي الديوان وذلك من خلال رقم (8004000000) وبالنسبة لرقم الديوان الملكي للمساعدات للتواصل من خارج المملكة هو (920030003).

يمكن للمواطنين طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي بعدة طرق مختلفة اخري وابرزها من خلال الموقع الرسمي للديوان الملكي السعودي عبر شبكة الانترنت ويمكنك أتباع الخطوات التالية لتقديم طلب مساعدة:

قم بالدخول الي منصة الديوان الملكي الرسمية عبر متصفح الويب.

بعد ذلك توجه الي خيار العمليات الالكترونية.

ستجد العديد من الخدمات المتوفرة قم بالنقر علي خدمة المساعدات المالية والعلاجية.

سيطلب منك كتابة بعض البيانات ورفع مستندات مطلوبة للرد والقبول.

بعد الانتهاء انقر علي خيار ارسال الطلب وانتظر مراجعة البيانات والمستندات المرسلة.

شروط الحصول على مساعدات الديوان الملكي 1444

هناك بعض الشروط الذي وضعها الديوان الملكي لكي يتم قبول طلب المواطن للحصول علي الدعم المادي أو العلاجي وأبرزها هي: