طريقة الاستعلام عن نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 عبر موقع sbis.hrsd الدفعة التاسعة

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عمر شويل - جدة يتوفر رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور للاستعلام عن نزول الاستحقاق للأفراد والأسر المتقدمين على نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443، كما تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإشعار المتقدمين الذين أكملوا الملف الموحد للنتائج الأهلية والاستحقاق بعد تقديم الطلب بفترة لا تتعدى الخمسة وعشرون يوماً حيث يكون الطلب المقدم تحت التدقيق، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تسعى الآن لتوحيد موعد الصرف لجميع المستحقين.
طريقة الاستعلام عن نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443
تستمر منصة الضمان الاجتماعي المطور لاستقبال طلبات التقديم على الضمان الاجتماعي المطور بصورة دائمة ومستمرة، بالإضافة لعدم تحديد نهاية للتسجيل في البرنامج خاصة للمتقدمين الجدد أو حتى المستفيدين الحاليين، حيث يتم استقبال جميع طلبات التسجيل على مدار الستة أشهر وذلك منذ بداية هذا النظام، كما تم الإعلان رسمياً من جانب الوزارة كي تمتد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لخمسة أشهر إضافية، كما يتم توحيد نزول الضمان الاجتماعي المطور والقديم حيث أصبح في حسابات المستحقين البنكية والتي تم التحقق منها في أول كل شهر ميلادي بالفعل
أما عن طريقة الاستعلام عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ فيتم من خلال:
- الطريقة الأولى: الاستعلام عبر خدمة عملاء البنك من خلال الاتصال على الرقم المخصص لهم.
- الطريقة الثانية: الاستعلام برقم الهوية عبر المنصة لوزارة الموارد البشرة والتنمية الاجتماعية.
متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الثامنة؟
- يتم إصدار أنباء جديدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على برنامج لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور خلال الأسبوع الأخير من كل شهر ميلادي.
- تظهر المبالغ المستحقة للمقبولين في الخانة المخصصة للدفعات المالية عن طريق المنصة لليوم التالي لإعلان نتائج الأهلية والاستحقاق.
- من جانب الوزارة تم التأكد على ربط مواعيد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور للشهر الميلادي وليس بالشهر الهجري.
- لمن يرغب في التعرف على موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة التاسعة الخاصة بشهر سبتمبر القادم عليه الدخول على موقع وزارة التنمية البشرية وفي الغالب ستنزل الدفعة يوم سبتمبر.
- لمن يرغب في التقديم للالتحاق بالبرنامج الجديد أن تتوافر لديه شروط الضمان الاجتماعي كما أعلن الحد المانع للضمان الاجتماعي وإذا تم تجاوزه لن يتم الحصول على المعاش.
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