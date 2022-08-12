نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام نتائج التسكين في المهارات التخصصية عبر نظام نور التعليمي noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج التسكين عبر نظام نور، بدأت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية الإعلان عن نتائج ترشيح تسكين الطلاب عبر نظام نور التعليمي التابع لوزارة التعليم العام، حيث تأتي خطوة تسكين الطلاب قبل بدء الموسم الدراسي الجديد 1444 في المملكة العربية السعودية.

نتائج التسكين

وتأتي خطوة نظام التسكين الجديد في المرحلة الثانوية في السعودية ضمن نظام المسارات التخصصية التي أعلنت عنها الوزارة قبل العام الدراسي الجديد 1444، حيث من المقرر أن يتم تطبيق نظام المسارات التخصصية لطلاب المرحلة الثانوية بداية من العام الدراسي الجديد 1444، والذي قد سبق وتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة من قبل وزارة التعليم العام في المملكة العربية السعودية.

موعد غلق باب تسجيل المسارات التخصصية

بدورها قامت وزارة التعليم العام في المملكة العربية السعودية بتوجيه الدعوة إلى كافة الطلاب إلى ضرورة الاستعلام عن نتائج التسكين 1444 في المسارات التخصصية، حيث قامت الوزارة بالإعلان عن نتائج التسكين عبر نظام نور التعليمي التابع لوزارة التعليم، حيث أكدت الوزارة ضرورة إتخاذ الطلاب قرارهم في المسارات التخصصية التي يرغبون في الدراسة بها خلال الفترة مابين الثاني عشر من شهر المحرم وحتى التاسع عشر من الشهر ذاته.

رابط نظام نور استعلام نتائج التسكين

ومن أجل أن يتمكن طلاب المرحلة الثانوية من الاستعلام عن نتائج التسكين عبر نظام نور 1444 فكل ماعليكم هو الدخول إلى رابط نظام نور التعليمي عبر زيارة: EduWave (moe.gov.sa) ومن ثم يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي عبر نظام نور من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور، ومن ثم يقوم الطالب بإدخال رمز التحقق قبل أن يقوم بالضغط على زر تسجيل الدخول.

طريقة الاستعلام عن نتائج التسكين 1444

وللتسهيل على طلاب المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية فقد وضعنا لكم طريقة الاستعلام عن نتائج التسكين 1444 وهي كالتالي: