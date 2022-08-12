نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة العمل تسجيل الدخول و رقم وخدمات مكتب العمل السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة العمل تسجيل الدخول ، وهى من اهم الوزارات داخل المملكة العربية السعودية التي تقدم خدمات كثيره للمواطنين والمقيمين لديها وتوفر لهم الجهد والوقت بمجرد تسجيل الدخول لموقع وزارة العمل ومن خلاله تحصل على كل الخدمات التي تبحث عنها وتسعى وزارة العمل الخدمات الإلكترونية بتقديم كل ما هو جديد وهام دون الذهاب على مقررات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث أن المملكة العربية السعودية في الأيام الأخيرة تقوم بمواكبة الدول المتقدمة لدخول نحو العصر التكنولوجي الجديد ومن خلال رقم وزارة العمل تستطيع الاستعلام عن خدمات مكتب العمل .

وزارة العمل تسجيل الدخول



بمجرد الدخول على وزارة العمل وتسجيل الدخول سوف تجد كافة الخدمات التي تبحث عنها ومن هذه الخدمات التي يقوم بتقديمها مكتب العمل السعودي خدمة استعلام عن وافد هارب برقم الإقامة وهى من الخدمات الهامة جدا وأيضا خدمة الاستعلام عن نقل كفاله عامل موظف برقم الإقامة وغيرها من الخدمات العديدة التي تخدم المواطن السعودي وأيضا المقيمي بالمملكة.

مكتب العمل السعودي تسجيل الدخول

نرفق أليكم من خلال موقع ثقفني رابط دخول مكتب العمل السعودي لتسجيل الدخول والاستفادة بجميع الخدمات التي تقدمها وزارة العمل وهناك خطوات يجب اتباعها للاستفادة من خدمات مكتب العمل وسوف نوضح لكم هذه الخطوات التي لابد من اتباعها .

خطوات الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

أولا يجب الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

الضغط على الاستعلامات الإلكترونية.

النقر على الاستعلام عن خدمات مكتب العمل.

اختيار نوع الخدمة وهي نقل خدمة عامل وافد.

إدخال رقم الطلب ورقم الإقامة في الخانات المخصصة لهما.

إدخال الرمز المرئي، ثم النقر على بحث.

ثم ستظهر اسفل يسار الشاشة حالة الطلب في وزارة العمل تمت الموافقة.

رقم وزارة العمل المجاني للاستعلام عن الخدمات

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الطرق المختلفة من اجل تقديم خدمه التواصل مع خدمة العملاء، هذه الخدمة تكون للاستعلام عن خدمات وزارة العمل وتقديم الشكاوى عن طريق قنوات متنوعه للتواصل عبر الهاتف أو الخدمات الإلكترونية وهى كالتالي.

رقم وزارة العمل الموحد: 19911.

التواصل مع دعم الموارد البشرية من خلال الرقم الموحد 920020301.

تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

خدمة صوتك مسموع، حيث يمكن تقديم شكوى أو اقتراح ويتم الرد عليها خلال 5 أيام عمل، ويمكن متابعة الشكوى أيضا من خلال إدخال رقمها ورقم الهوية.

البريد الإلكتروني [email protected]

التواصل عبر الحسابات الرسمية لوزارة الموارد البشرية بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك وانستقرام ولينكدان وغيرها.

خدمات مكتب العمل

من الخدمات التي يقوم مكتب العمل السعودي لكل من المواطنين والمقيمين والوافدين منها على سبيل المثال .

طريقة الاستعلام عن رخصة العمل

أولا عليك الدخول إلي الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

ستجد أمامك العديد من الاختيارات قم باختيار خدمة رخصة العمل

سيظهر أمامك خيارين ( رقم إقامة العامل أو رقم الحدود + رقم السداد )

قم باختيار رقم إقامة العامل أو رقم الحدود

ثم عليك بملي البيانات المطلوبة من رقم إقامة ورمز تحقق ثم الضغط على بحث وستظهر لك النتائج المطلوبة .

رابط الاستعلام عن رخصة العمل

رخصة العمل برقم الإقامة أو رقم السداد أو رقم الحدود للاستعلام عنها لابد من الدخول إلى رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ثم اتباع الخطوات التي قد اعلنا عنها اعلي المقالة .

رقم وزارة العمل

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية قد خصت رقم موحد لاتصال المواطنين والمقيمين بها من اجل الاستفسار عن اى شئ أو مواجهة اى مشاكل عن طريق الرقم 19911 على ان يكون موعد الاتصال من الأحد إلى الخميس من الثامنة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر .

الاستعلام عن وافد برقم الإقامة

يجب عليك الدخول أولا إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل السعودية.

من القائمة الرئيسية الموجودة بالموقع عليك اختيار (الخدمات الإلكترونية)، ثم الدخول على خدمة (الاستعلامات الإلكترونية).

سوف تجد في أسفل الصفحة خيار (الاستعلام عن وافد)، عليك الضغط علي زر استعلام.

ستنتقل إلي الصفحة التالية، ستجد فيها خيار البحث من خلال رقم الإقامة.

قم بتعبئة البيانات الموجودة مثل رقم الإقامة، ثم اكتب رقم التحقق، ثم الضغط علي زر بحث، وبعدها ستلاحظ ظهور جميع بيانات الوافد كاملةً .

الاستعلام عن وافد برقم الحدود

الاستعلام عن وافد برقم الحدود هي نفس خطوات الاستعلام برقم الإقامة ولكن يتم كتابة رقم الحدود عند الاستعلام في حالة فقدان رقم الإقامة أو نسيانه ويتم كتابته في المكان المخصص عند عمليه الاستعلام وسوف تظهر لك كل المعلومات الخاصة بالوافد.

الاستعلام عن وافد برقم الجواز

يمكن من خلال الدخول على موقع وزارة العمل السعودي، الاستعلام عن عامل وافد برقم الجواز، بالدخول على الخدمات الإلكترونية واختيار الاستعلامات الإلكترونية خدمة الاستعلام عن وافد ، وبعدها كتابة رقم الجواز والجنسية ثم الرمز المرئي وانقر على بحث، بعدها تظهر لك نتيجة الاستعلام.

رابط مكتب العمل استعلام عن وافد

من خلال الدخول على موقع وزارة العمل والاستعلام عن عامل وافد ستجد كل البيانات الخاصة به من خلال اتباع الخطوات التالية .

عليك الدخول لرابط موقع وزاره العمل للاستعلام عن وافد برقم الإقامة .

للاستعلام عن وافد برقم الإقامة . اضغط على الخدمات الإلكترونية.

سوف تجد الخيار الذي يحتوي علي استعلام عن موظف وافد.

انقر علي الاستعلام.

سيتم نقلك للصفحة التي تحتوي على البيانات قم بكتابة رقم الإقامة، ومليء المربع، ومن ثم كتابة رمز التحقق، وانقر علي البحث، ليظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بالوافد .

الاستعلام عن اسم الكفيل من خلال وزارة العمل

للاستعلام عن اسم كفيل عن طريق وزارة العمل والتنمية لاإجتماعيه عليك اتباع الخطوات التالية .

الدخول علي بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل.

من ثم اختيار خدمة استعلام عن نطاق مؤسسة برقم الإقامة .

. تعبئة البيانات بداخل الحقول الفارغة وكتابة رقم الإقامة أو رقم الهوية بالحقول الفارغة.

كتابة الرمز المرئي من ثم الضغط علي إيقونة بحث.

نتيجة الاستعلام عن اسم الكفيل وهنا سوف يظهر لكم جميع بياناته بشكل دقيق .

استعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة

لتجديد رخصة العمل أو اصدراها من خلال مكتب العمل السعودي عليك دفع الرسوم في احد فروع البنك وعليك أولا الدخول على موقع وزارة العمل استعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة عن طريق الخطوات التالية .

الدخول على صفحة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومنها اختيار الخدمات الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول على الخدمات الإلكترونية، ثم اختار خدمة إصدار أو تجديد رخصة عمل ومنها اضغط على الدخول غلي الخدمة.

اكتب البيانات المطلوبة من رقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم العامل ورمز التحقق الموجود، ثم اضغط بحث.

ستظهر لك تذكرة بها رقم السداد وحالة السداد .

طريقة الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل

إليكم خطوات الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل بالمملكة العربية السعودية .

أولا عليك الذهاب إلى الموقع الموضح أعلى المقالة.

ثم تسجيل الدخول إلى الموقع المعروفة اسمه بوزارة العدل بالسعودية.

ثم البحث على كلمة الخدمات الإلكترونية، والتي تتوفر للمواطنين في أعلى قائمة الصفحة.

ثم الذهاب إلى جهه اليسار حتى يتم وصول المواطن إلى كلمة خدمات مكتب العمل، التي تمت إتاحتها إلكترونياً.

وسوف يظهر لجميع المواطنين العديد من الخدمات التابعة لمكتب العمل.

ثم يقوم المواطن بالذهاب إلى كلمة رخصة مكتب العمل التي تمت إتاحتها إلكترونياً.

وتتاح رخصة العمل برقم الإقامة ورقم الحدود كما ذكرنا بالأعلى يتم الضغط على واحدة من الخيارين.

وفى النهاية يتم الضغط على كلمة السداد، ويتم بعدها عرض كلمة أدخل رمز التحقق الخاص بك.

والضغط على سيرش وانتظار المعلومات الكاملة حول سداد المستحقات إلكترونياً لرخصة العمل للمواطن .

الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد

يعتبر الاستعلام عن نقل كفاله عامل وافد من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومن اجل الاستعلام بطريقه صحيحه عليك اتباع هذه الخطوات التالية .

أولا نقوم بالدخول إلى وزارة العمل السعودية نقل خدمات وافد .

ثم نقوم بتسجيل الدخول، ونقوم بإدخال رقم الإقامة وكود التحقق، والضغط على كلمة بحث، وإدخال باقي البيانات

ثم اختيار اسم المنشأة المطلوب نقل كفالة إليها.

ثم بعد ذلك يتم فتح الخدمات واختيار خدمة نقل كفالة عامل وافد.

وعند الدخول سوف يظهر كل بيانات العامل الذي يريد نقل كفالته، وهنا يقوم صاحب العمل بالموافقة أو الرفض.

وفى حالة الموافقة سوف يتم إكمال باقي البيانات من خلال بوابة أبشر للاستعلام عن حالة طلب.

استعلام عن نطاق مؤسسة برقم الإقامة

هي من الخدمات الهامة التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي من خلالها تستطيع التعرف على كل بيانات المؤسسة التي تريد العمل بها أو التي تعمل بها بالفعل من خلال خطوات بسيطه يمكن معرفة كل البيانات الخاصة بها .

طريقة الاستعلام عن نطاق مؤسسه