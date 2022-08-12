موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور كل شهر والاستعلام من خلال بوابة الدعم sbis.hrsd إلكتروني

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عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي المطور والذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور كل شهر وذلك بعد أن قامت المنصة الخاصة بالدعم والحماية الاجتماعية باستقبال طلبات المواطنين في هذا النظام الجديد لعام 1443 هجري وسف نجيب بالتفصيل على هذا السؤال بالإضافة إلى الإجابة على استفسارات أخرى تخص هذا الموضوع.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور كل شهر 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أنه سوف يتم استقبال طلبات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد لعام 1433 المعروف باسم الضمان الاجتماعي المطور وذلك اعتبار من يوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر ربيع الثاني لعام 1433 الموافق العشرون من شهر نوفمبر لعام 2021 وذلك تنفيذ للقرار الملكي الذي صدر عن خادم الحرمين الشرفين وولي العهد السعودي حفاظا على استقرار الأوضاع الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا في المملكة.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

هناك عدة شروط يجب توافرها في المواطنين المتقدمين للحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور والتي هي على النحو التالي:

أن يكون المواطن مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

أن يكون حامل الجنسية السعودية.

أن يكون دخل المواطن يقل عن 1100 لرب الاسرة و550 ريال للتابعين له.

أن يلتزم المواطن ببرامج التدريب والتوظيف وذلك بالنسبة للأشخاص القادرين على العمل من أفراد أسرة المواطن.

لن يلتزم المواطن بتقديم كافة المستندات التي تتعلق بالصحة والتعليم وكذلك تقديم متطلبات خطط التأهيل والتدريب التي توفرها وزارة الموارد الاجتماعية والتنمية البشرية بالمملكة.

ألا يكون المواطن مقيما بإحدى دور الرعاية أو مراكز الإيواء التي تتكفل المملكة برعايتها.

ألا يمتلك المواطن أصول وعقارات ذات قيمة عالية داخل الدولة.

ألا يكون المواطن لديه سيارة.

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