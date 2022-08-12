استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول الفصل الدراسي الثاني عبر epedu.gov.iq

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عمر شويل - جدة استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول تعد أكثر الكلمات التي تم البحث عنها في الآونة الماضية، حيث كان ينتظر طلاب الصف الثالث المتوسط العراق ظهور نتائجهم للاطمئنان على الدرجات التي حصلوا عليها في هذه المرحلة الهامة من دراستهم، ولقد تم الإعلان عن موعد ظهور نتائج الطلاب حيث تم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم epedu.gov.iq منذ أيام عديدة، وذلك ليتسنى على الطلاب استخراج نتائجهم من خلال الموقع بكل سهولة.

استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول

يتم استخراج النتائج بشكل إلكتروني من قبل مواقع وزارة التربية والتعليم المعتمدة، والتي على رأسها موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك من خلال الرقم الامتحاني للطالب المستعلم من جميع محافظات العراق.

لقد أنهت بالفعل أعمال التصحيح والكنترول لأوراق الإجابات لا يتبقى سوى تحديد النسب الخاصة بالنجاح والرسوب للطلاب الذين تقدموا للامتحانات، وبعد ذلك تم اعتمادها بشكل رسمي وتم رفعها عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

خطوات استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022

تعد خطوات الاستعلام عن النتائج من أسهل الخطوات التي يحصل من خلالها الطالب على نتائجه، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

يقوم الطالب في الخطوة الأولى بالدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة نتائج الطلاب “الثالث المتوسط الدور الأول”.

مع مراعاة كتابة بيانات الطالب بشكل صحيح، والتي تتمثل في الآتي: اسم الطالب رباعي. الرقم الامتحاني. المحافظة المقيم بها الطالب.

بعد الانتهاء من كتابة البيانات المطلوبة لا يتبقى أمام الطالب إلا الضغط على أيقونة استعلام النتائج.

بعد مرور دقائق تظهر مباشرة نتيجة الطالب المستعلم شاملة الدرجات التي حصل عليها الطالب في كل مادة.

موقع وزارة التربية العراقية للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 العراق

ومن بين الطرق التي يستطيع من خلالها الطالب الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول بالعراق هو موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، وذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية: