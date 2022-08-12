نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع التنسيق لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى 2022 لجميع الطلاب الشعبتين علمي وأدبي tansik.digital.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد قامت وزارة التربية والتعليم أن بدء مرحلة التسجيل لرغبات التنسيق بالجامعات 2022-2023 سيكون بيوم الخميس الموافق 11 أغسطس، ومن الجدير بالذكر أن المواعيد ستبدأ من يوم 11 أغسطس حتى يوم 15 أغسطس ويجب على أولياء الأمور عدم التأخير عن هذا الموعد والتسجيل فورا عبر رابط tansik .digital .gov.eg، ومن الجدير بالذكر إمكانية قيام الطالب أو الطالبة بتعديل الرغبات خلال الأيام التي يتاح فيها التسجيل.

رابط موقع التنسيق لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى 2022

يمكنك اتباع هذه الخطوات لمعرفة كيفية التسجيل الإلكترونى عبر موقع tansik.digita.gov.eg الذى يتيح بكل سهولة التقديم وكتابة الرغبات حتى يسهل الأمر على أولياء الأمور والطلاب:

الخطوة الأولى: قم بالدخول عبر رابط tansik.digita.gov.eg الذى يتيح التسجيل وكتابة الرغبات.

الخطوة الثانية: ثم بعد ذلك قم بالضغط على زر كلمة خدمات تنسيق الثانوية العامة والتأكد من هذه الخطوة.

الخطوة الثالثة: وبعد ذلك بعد انتهاء من هذه الخطوة السابقة قم بكتابة الرغبات حسب الشعبة وأيضا حسب المجموع والتأكد من هذه الخطوة جيدا.

الخطوة الرابعة: بعد انتهاء من الخطوة السابقة والتأكد منها قم بالتوجه إلى الطابعة ثم اطبع هذه الورقة وقم بالضغط على زر التأكيد وهكذا تكون قد انتهيت من تسجيل الرغبات والتسجيل بالجامعات.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2022

يبحث أولياء الأمور عن تنسيق جامعات الأزهر وقد ظهر تنسيق جامعات الأزهر حيث أشار الحد الأدنى من كلية طب الأسنان نحو 92% فأكثر وكلية الصيدلة والعلاج الطبيعى 90% فأكثر وكلية الهندسة 80%، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أن تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة سيتم إعلانه من الساعات الأولى في يوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022، ومن الجدير بالذكر أن فرة التسجيل للمرحلة الأول ستستمر لمدة خمسة أيام حتى يوم الاثنين الموافق يوم 15أغسطس 2022، ولقد أشارت الوزارة ضرورة تسجيل الرغبات التي تتناسب مع المجموع الكلي للطالب في الثانوية العامة سواء لطلاب الشعبة الأدبية أو الشعبة العلمية.

أما عن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى فهي: