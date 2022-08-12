مقتل 7 وإصابة 14 مدنيا فى قصف روسى لمنطقة دونيتسك 

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى دونيتسك الأوكرانية "بافلو كيريلينكو" اليوم الجمعة، مقتل سبعة مدنيين وإصابة 14 آخرين؛ نتيجة القصف الروسى للمنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وكتب "كيريلينكو" - فى منشور عبر موقع فيسبوك، وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - "أنه فى يوم 11 أغسطس، قتل الروس سبعة مدنيين فى منطقة دونيتسك وأصيب 14 شخصا آخرين". وأشار "كيريلينكو" إلى أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا فى ماريوبول وفولنوفاكا، مضيفا أنه منذ انطلاق العملية العسكرية فى 24 فبراير الماضى، قتلت القوات الروسية 723 مدنيا فيما أصيب 1845 آخرين فى منطقة دونيتسك.

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