بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى 5.44 مليون

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الجمعة أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا ارتفع إلى 5 ملايين و443 ألف لاجيء، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا فى شهر فبراير الماضى.





وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر (راديو بولندا) فى نشرته الإنجليزية - أن بولندا استقبلت أمس الخميس حوالى 25 ألفا و500 وافد من أوكرانيا، فيما غادر حوالى 25 ألفا و900 شخص للعودة لبلادهم، مشيرة إلى أن عدد العائدين إلى أوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من 3.57 مليون شخص، وذلك منذ شهر فبراير الماضى. وكانت بولندا قد مررت فى مارس الماضى مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

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