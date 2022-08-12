نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول الوظائف التعليمية 1444 واسماء المقبولين على موقع eservices masar sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قبول الوظائف التعليمية 1444، ينتظرها العديد من المعلمين السعوديين الذين قاموا بتقديم طلباتهم وستظهر نتائج الوظائف التعليمية 1444 قريبا. هذا وقد بلغ عدد الوظائف الشاغرة المعلن عنها حوالي 11547 وظيفة شاغرة، وهذا في مختلف التخصصات التعليمية. ويتم الاستعلام عبر رابط نتائج الوظائف التعليمية 1444 eservices masar sa، وكان التسجيل فيها قد تم في تاريخ يوم الأحد الثاني من شهر محرم 1444 الموافق لآخر يوم من يوليو. وانتهى يوم السابع أغسطس الموافق للتاسع من شهر محرم، وحسب ما ورد عن وزارة التعليم السعودية. فإن الكشف عن النتائج عبر رابط اعلان نتائج الوظائف التعليمية jadarah سيكون في الثالث عشر من أغسطس. وسيتمكن كل شخص قام بالتقديم بالتعرف على اسماء المقبولين في الوظائف التعليمية، سنعرض لكم تفاصيل أكثر من خلال مقالنا هذا.

نتائج قبول الوظائف التعليمية 1444

ستعلن وزارة التعليم عن نتائج قبول الوظائف التعليمية 1444، وهي تحرص بدورها على اختيار معلمين ذوي كفاءة ليشغلوا الوظائف الشاغرة، وستكون النتائج متاحة على رابط نتائج الوظائف التعليمية 1444 eservices masar sa، وهذه الوظائف مهمة لدى العديد من الأشخاص، وسهلت الوزارة أمور الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال اتباع مجموعة من الخطوات لمعرفة اسماء المرشحين للوظيفة التعليمية، وهي كما يلي:

في بادئ ذي بدء، يحب أن تقوم بالولوج إلى نظام جدارة مسار على شبكة الإنترنت بعد ذلك قم بتعبئة كل المعلومات المطلوبة الخاصة بالشخص المتقدم إلى الوظائف التعليمية، ثم انقر على زر تسجيل الدخول يتوجب عليك بعدها النقر على زر الاستعلام عن نتائج وظائف وزارة التعليم السعودية أخيرا ستظهر لك النتيجة التي تريد الحصول عليها من خلال بوابة جدارة الإلكترونية.

صلاحية الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية 1444

يستعلم الأشخاص الذين يريدون معرفة اسماء المرشحين للوظيفة التعليمية عن مدة صلاحية الرخصة لمن سيشغلون هذه الوظائف. وللإشارة فإن مدة صلاحيتها هي خمسة سنوات، وكل المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية عليهم أن يعيدوا تقديم الاختبار لكي يحصلوا على الرخصة المهنية مجددا بعد أن تنتهي تلك المدة، كما أنه يتوجب عليهم دفع رسوم الامتحان وهي مئة ريال سعودي.

نتائج الوظائف التعليمية 1444

يريد المتقدمين التعرف على كيفية احتساب نقاط المفاضلة بعد أن يتعرفوا على نتائج الوظائف التعليمية 1444. ويتم احتساب النسبة المئوية للتقدير التراكمي الذي يبلغ أربعين بالمئة من العدد الكلي للنقاط. تحتسب نقاط التقدير التراكمي ويتم ضرب درجة البكالوريوس في 0.4 فمثلا إن كانت الدرجة الخاصة بالبكالوريوس تسعون بالمئة فعدد النقاط يكون هكذا: 90 تضرب في العدد 0.4 سيكون النتائج ستة وثلاثون نقطة.

اختبار القدرات تحتسب النسبة المئوية له وهو الذي يبلغ أربعون نقطة بصرب الدرجة التي تحصل عليها الفرد في الاختبار. في الرقم 0.4، أي أنه في حال كانت نتيجة اختبار القدرات هي ثمانون درجة. فعدد النقاط يحتسب وفق الآلية التالية: 80 في 0.4، ويعطينا الناتج 32. أما احتساب عدد نقاط سنة تخرج تحتسب بالنظر إلى سنة التخرج، ففي كل سنة مرت على التخرج يتم منحه درجتين.

اعلان أسماء المترشحين للوظائف التعليمية 1444

قبل وقت قصير تم الإعلان رمسيا عن نتائج القبول المبدئي في الوظائف التعليمية الشاغرة، وهذا عبر منصة مسار. بعد هذا سيتم اختيار الأشخاص الذين تم قبولهم بشكل نهائي، لأن هذه المرحلة الأولى هي مرحلة قبول مبدئي. وكل الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط القبول في الوظائف، وبعد ذلك سيتم إجراء مقابلة شخصية في المقر الرئيسي ليتم الاختيار النهائي وسيجتاز كل شخص أيض الفحص الطبي.

يذكر أنه هناك ستة مستويات في الوظائف التعليمة المعلن عنها، وكل مستوى في ست رتب. بدوره يختلف راتب مساعد المعلم والمعلم عن راتب المعلم الممارس، والمعلم المتقدم يتقاضى راتب أكثر مما ذكرنا. أما بالنسبة للمعلم الخبير فهو يتقاضى أعلى رتبة حسب ما جاء في سلم الرواتب الخاص بالمعلمين. وكلما ازدادت سنوات الخبرة ازدادت قيمة الراتب الذي يصرف للمعلمين الذين يشغلون وظائف تعليمية.

لقد تم تحديد اشتراطات ومسوغات القبول النهائي في الوظائف التعليمية 1444، ومن الضروري اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح. إدارة التعليم في المقر المخصص للوظيفة ستجري أيضا فحصا طبيا يجب أن يجتازه المتقدم. علاوة على ذلك يجب أن يستوفي الشخص كل متطلبات ويتم إرسال دعوة عبر رسالة نصية قصيرة وذلك في الفترة الممتدة من السادس عشر من محرم حتى السابع والعشرين من الشهر، ويجب الالتزام بالأجل المحدد.

بهذا نكون قد وصلنا إلى آخر مقال نتائج قبول الوظائف التعليمية 1444، وذكرنا لكم خطوات الاستعلام عنها بشكل إلكتروني، والاطلاع على النتائج يكون على رابط نتائج الوظائف التعليمية 1444 eservices masar sa، نرجو أن تكونوا قد استفدتم.