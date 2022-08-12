نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتيجة القبول المبدئي لشغل الوظائف التعليمية 1444 والاستعلام عنها بمنظومة جدارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعلان نتيجة القبول المبدئي لشغل الوظائف التعليمية 1444، في الأيام الماضية أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن وجود عدد 11547 وظيفة شاغرة والتقديم عليها من خلال جدارة 1444 حيث تقدم الكثير للحصول على واحدة من تلك الوظائف للعمل والمشاركة في تطوير المنظومة التعليمية بالمملكة حيث كان آخر موعد للتقديم لشغل وظيفة معلم ممارس في التاسع من محرم الجاري لتبدأ بعدها الجهات المختصة بفحص المتقدمين والإطلاع علي المستندات المطلوبة والشروط المتوفرة في كل متقدم وبعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات تم الإعلان عن أسماء القبول المبدئي للمتقدمين، وفي هذا المقال سنقدم لكم رابط الإطلاع على النتائج الأولية للمقبولين جدارة 1444.

إعلان نتيجة القبول المبدئي لشغل الوظائف التعليمية بجدارة 1444

لكي يتمكن المتقدم من الاطلاع على نتائج القبول المبدئي لشغل وظيفة معلم ممارس يتوجب عليه الدخول إلى رابط جدارة عبر منصة من خلال حسابه الشخصي في منظومة جدارة عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني جدارة.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور والبيانات المطلوبة لتسجيل الدخول إلى حسابك الخاص.

إضغط علي زر تسجيل الدخول.

الضغط على زر استعلام نتائج الوظائف.

سوف تظهر لك صفحة بها أسماء المرشحين للقبول المبدئي.

وأكدت الوزارة أن الإعلان سيتم في يوم السبت الموافق الخامس عشر من محرم الجاري حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمتقدم تفيد أنه من ضمن الأسماء المقبولة لشغل الوظائف.

موعد المقابلة الشخصية والمستندات المطلوبة

بعد الاطلاع على أسماء المرشحين مبدئياً لشغل الوظيفة يتوجب على المترشحين يتوجب عليهم استيفاء باقي الشروط المطلوبة وهي الشروط التي تضعها الوزارة لشغل الوظائف المتاحة بها واجتياز المقابلة الشخصية والفحص الطبي بنجاح وذلك في الموعد المحدد لهم وذلك من تاريخ السادس عشر من محرم الجاري وتستمر حتي السابع والعشرين من نفس الشهر ومن المستندات المطلوبة أن يمتلك المتقدم بطاقة هوية وطنية سارية المفعول كما يتوجب عليه أصل وصورة كلاً من شهادة التخرج والسجل الأكاديمي، وبعد أن ينجح المتقدم في اجتياز المقابلة والفحص بنجاح وتوافر شروط شغل الوظيفة بع واستيفاء جميع المستندات المطلوبة سوف يتم إشعاره بالترشح النهائي للعمل بوظيفة معلم ممارس في العام الدراسي الجديد 1444.