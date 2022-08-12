نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “masar.sa” رابط نتائج الوظائف التعليمية 1444 أسماء المرشحين عبر رابط جدارة مسار وزارة التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الوظائف التعليمية 1444، أصبح من أهم الروابط التي يتم عنها البحث بكثافة الآن، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم نتائج الوظائف التعليمية للمرشحين والمرشحات مبدئياً، ويتم الاستعلام عن النتائج من خلال رابط جدارة الإلكتروني رابط جدارة نتائج الوظائف التعليمية 1444، رابط مسار الإلكتروني، وقد تم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين بناءً على الشروط والضوابط الموضوعة من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

وجدير بالذكر أن وزارة التعليم تحرص كل الحرص بتعليمات من القيادة داخل المملكة على توفير تعليم جيد، ولا يتم ذلك إلا بتوفير المعلم القادر على الإبداع والابتكار، وقد أتاحت وزارة التعليم وفتحت التسجيل في الوظائف التعليمية على عدد يفوق 11 ألف وظيفة لعلمها بأهمية دور المعلم في خلق جيل قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في تطور المملكة وتقدمها، وسوف نقدم لكم في هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز رابط نتائج الوظائف التعليمية وطريقة استخراج النتائج من خلال منصة جدارة الإلكترونية.

رابط نتائج الوظائف التعليمية 1444

أعلنت وزارة التعليم منذ قليل أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية بنظام التعاقد الرسمي. لشغل عدد (11547) وظيفة في مختلف التخصصات رجال ونساء. وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة معلم ممارس. ويتم التعيين في جميع مناطق المملكة بدايةً من العام الدراسي القادم 1444.

رابط جدارة للاستعلام عن نتيجة الوظائف التعليمية رابط مسار eservices.masar.sa

يتم الاستعلام عن نتائج وزارة التعليم الوظائف التعليمية إلكترونياً من خلال القيام بالخطوات التالية:-

الدخول مباشرةً على رابط منصة جدارة رابط مسار الإلكترونية eservices.masar.sa.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق والنقر على تسجيل الدخول.

النقر على أيقونة “الاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية 1444”.

كم راتب معلم ممارس 1444

تهتم المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم بتوفير تعليم جيد ومتطور يواكب تحديات العصر وينقل المملكة إلى آفاق المستقبل. وأهم عنصر من عناصر العملية التعليمية هو المعلم. لذلك تحرص الوزارة على توفير الظروف والبيئة المناسبة له حتى يطور من نفسه. ولذلك فإن راتب معلم ممارس على الدرجة الأولى يبدأ (7570) ريال سعودي. ويزيد الراتب كلما زادت الدرجة حيث يصل مرتب معلم ممارس على الدرجة الثانية إلى (8070). فيما يصل مرتب من على الدرجة الثالثة إلى (8570). وتصل الزيادة السنوية المقررة إلى 500 ريال.

أسماء المقبولين في الوظائف التعليمية 2022

يتم الاستعلام عن أسماء المرشحين في الوظائف التعليمية إلكترونياً من خلال رابط منصة مسار الإلكترونية. ووجب التنبيه أن هذا الترشيح هو ترشيح وقبول مبدئي وليس نهائي. ويستلزم القيام ببعض الإجراءات واجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات ومطابقة المستندات والتأكد من صحتها حتى يصبح القبول نهائي ويتم التعيين. لذلك يجب على من تم اختيارهم الحضور في الموعد المحدد لاستكمال الإجراءات. وكذلك تجهيز وإحضار جميع المستندات المطلوبة للاطلاع عليها ومطابقتها مع ما تم أرفاقه باستمارة التسجيل الإلكترونية.