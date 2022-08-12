نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل الراجحي للسيارات بدون تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر مصرف الراجحي من أهم المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية حيث يقدم العديد من التمويل والقروض للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويعتبر تمويل الراجحي للسيارات بدون تحويل راتب من أهم أنواع التمويل، حيث أنه يمكّن العملاء استبدال سيارتهم القديمة أو المستعملة بسيارة أخرى أو شراء سيارة جديدة فاخرة، من خلال هذا المقال سوف نشرح لكم شروط الحصول على أفضل تمويل سيارات بدون تحويل راتب.

تمويل الراجحي للسيارات بدون تحويل راتب

يمكن المواطنين السعوديين من الحصول على تمويل الراجحي من خلال مصرف الراجحي، بالتقديم على خيارات التمويل، والذي يتميز تمويل سيارات الراجحي بالأتي:

إذا كان العميل لا يرغب في تحويل راتبه، فيجب دفع 15٪ من قيمة السيارة.

الرسوم 1٪ أو 5000 ريال سعودي.

القسط الأخير على السيارة 10٪.

متاح برنامج مصرف الراجحي 50/50.

فترة السداد هي 3 إلى 6 سنوات.

معدل التأمين السنوية تبدأ من 8.93٪.

تصل قيمة التمويل إلى 300 ألف ريال سعودي.

الشروط المطلوبة للحصول على تمويل سيارات الراجحي

حدد مصرف الراجحي بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على عروض التمويل من الراجحي والتي تتلخص فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدمون للحصول على تمويل السيارات مواطنين سعوديين أو مقيمين في المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يتقاضى المواطن راتبًا لا يقل عن 1300 ريال سعودي.

إذا كان العميل مقيمًا وليس مواطنًا، يجب ألا يقل الدخل الشهري عن 3000 ريال سعودي.

مطلوب دفعة أولى بنسبة 10٪ من سعر السيارة إذا كان تحويل الرواتب، و 15٪ إذا كان تحويلاً بدون رواتب.

الرسوم السنوية 3٪ من سعر السيارة.

تمويل السيارات بتحويل جزئي أو كلي للراتب

يمكن الحصول على تمويل السيارات بتحويل جزئي أو كلي للراتب من خلال الخطوات التالية:

مطلوب دفعة أولى 10٪ من إجمالي مبلغ السيارة.

كما أن الرسوم 1٪ أو 5،000 ريال سعودي.

الدفعة الأخيرة من قسط السيارة 15٪.

متاع برنامج مصرف الراجحي 50/50.

فترة السداد هي 3 إلى 5 سنوات.

تبدأ معدل التأمين السنوية عند 8.34٪.

تصل قيمة التمويل إلى 300 ألف ريال سعودي.

تأمين شامل لكافة المصاريف خلال مدة العقد.

ما هو تمويل السيارة؟

تمويل السيارات هو قرض يستخدم سيارتك كضمان، هذا يعني أنه إذا تأخرت عن سداد قرضك، فيمكن للمقرض استعادة سيارتك لتغطية خسائره، عادة ما تقوم شركات تمويل السيارات بإجراء دفعة كبيرة، والتي يسمونها دفعة ملكية السيارة كدفعة أخير، نظرًا لأن البنك يضمن حصوله على المال بطريقة أو بأخرى، فلا يوجد خطر من أنه سيقرضك المال ولأنها أقل خطورة، فإنهم ينقلون هذه المدخرات إليك بسعر فائدة أقل، مما يوفر لك الكثير من المال على مدى فترة القرض.