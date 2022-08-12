نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن اسماء المرشحين لشغل الوظائف التعليمية عبر ” جدارة “ في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن تم الإعلان عن تعيين عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية وفتح باب التقديم على هذه الوظائف الشهر الماضي، أعلن صباح اليوم عن أسماء المرشحين بشكل مبدئي لشغل الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة ، وسوف نقوم معكم من خلال الأسطر التالية بعرض كافة التفاصيل الخاصة بوظائف جدارة 1444 فتابعونا.

الإعلان عن نتائج جدارة للوظائف التعليمية 1444

قامت وزارة التعليم السعودية بدعوة الأفراد الذين قاموا بالتقديم على الوظائف التعليمية خلال الشهر الماضي إلى التعرف على النتائج الخاصة بالترشيح المبدئي عن طريق نظام جدارة الإلكتروني، وذلك عن طريق الحساب الخاص بالمتقدم، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية :

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة جدارة.

يستعلم المستخدم عن النتيجة الخاصة به من خلال رقم الهوية.

يتم إخطار المقبولين بشكل مبدئي عن طريق رسائل نصية، بموعد ومقر المقابلات الشخصية.

نتائج جدارة

أكدت وزارة التعليم السعودية أن الإعلان هذه النتائج يأتي تمهيدا لاختيار المرشحين بشكل نهائي وذلك بعد القيام باستيفاء كافة مسوغات التعيين الخاصة بهم، بشرط ان تنطبق عليهم الشروط الخاصة بشغل هذه الوظائف والتي من أهمها المقابلة الشخصية والفحص الطبي المعتمد لدى الإدارات التعليمية في مقرات الوظيفة وذلك خلال الفترة من 16 إلى 27 محرم 1444.

شروط التقديم على الوظائف التعليمية

يذكر ان وزارة التعليم السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن شروط الالتحاق بالوظائف التعليمية لعام 1444، ومن أبرز هذه الشروط:

الوظائف متاحة للمواطنين السعوديين فقط.

يجب أن يكون لدى المتقدم حساب على منصة جدارة.

يجب أن تكون كافة البيانات التي يتم إدخالها في النظام صحيحة ومتوافقة مع متطلبات الوظيفة.

ينبغي أن تتوافق الشهادة التي حصل عليها المتقدم متوافقة مع الوظيفة المتقدم لها.

يجب أن يكون المتقدم لا يعمل في أي جهة حكومية، وأن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس على الأقل.

خطوات التواصل مع جدارة 1444

أوضح نظام جدارة أنه يمكن التواصل معه عن طريق خدمة الدعم الفني عبر أحد الأرقام التالية :

يمكن التواصل عبر الرقم 00966112006666.

كما يمكن الاتصال على الرقم الموحد 19911.

وبهذا نكون قد اوضحنا لكم كل ما تبحثون عنه عن الاستعلام عن نتائج جدارة التعليمية 1444 وأهم شروط هذه الوظائف، كما قمنا بعرض أهم طرق التواصل مع المنصة، ويجب أن ننوه انه نظرا لكثرة أعداد المستعلمين عن النتائج فقد لا يعمل الموقع بشكل طبيعي، ولذلك يمكنكم عمل إعادة تحميل مرة أخرى.