نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاح الآن 60,000 ريال قرض آهل بدون كفيل غارم بأقساط مرنة بدون فوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة متاح الآن التقديم على برنامج قرض آهل المخصص لخدمة جميع المواطنين السعوديين الذين سبق لهم الحصول على تمويل إجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية مثل تمويل كنف أو الأسرة كذلك يجب إحضار أقفال تلك التمويل لمدة سنه على الأقل ثم بعدها يصبح للعميل السعودي الحق في التقديم الإلكتروني على قرض منتج آهل حيث يرغب العديد من العملاء التقديم عليه للحصول على قرض بدون فوائد وبدون رسوم إدارية بأقساط شهرية مرنة حتى خمسة سنوات كحد أقصى للسداد لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة كما يتميز بأنه يوفر منتج آهل بمبلغ لا يقل عن 18 ألف ريال حتى 60 ألف ريال إيضًا بعد موافقة من الشريعة الإسلامية بالسعودية لعام 1444 هجريًا.

الشروط التي يحتاجها قرض آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية 1444

يحتاج منتج آهل من جميع الفئات المتقدمة توفير أثبات بموافقة الكفيل الغارم السعودي ماعدا العاملين في القطاع العام الحكومي في المملكة العربية السعودية حيث أتاحت لهم بنك التنمية الاجتماعية الحصول على قرض آهل بدون كفيل غارم لذلك يجب على جميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب هذا القرض التعرف على كافة الشروط المطلوبة فيما يلي:

يجب توفير دخل لا يتعدى مبلغ 14,500 ريال سعودي شهريًا في حالة طلب قرض آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية.

كذلك لابد من توفير أثبات أقفال تمويل إجتماعي للأفراد لفترة زمنية لا تقل عن سنه من بنك التنمية الاجتماعية قبل التقديم على قرض منتج آهل.

طبقًا لنموذج 105 لدى بنك التنمية الاجتماعية لابد من توفير إيضًا موافقة الكفيل الغارم السعودي ماعدا العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة.

العمر المناسب للتقديم على قرض آهل السعودي بالمملكة يبدأ من ثمانية عشر عام حتى سبعون عام فقط لا غير.

أهم مميزات الحصول على برنامج قرض آهل السعودي عام 1444

هناك العديد من المميزات المقدمة من خلال قرض منتج آهل السعودي الذي كسب عدد كبير من العملاء السعوديين في المملكة بسبب توفيره التمويل بدون رسوم وبدون الحصول على فوائد إضافية على المبلغ التمويلي الذي ربما يصل إلى 60,000 ريال سعودي بالأتفاق مع بنك التنمية الاجتماعية داخل السعودية لذلك سوف نوضح في مقاله اليوم كافة المميزات المتوفرة للأفراد عند طلب برنامج منتج آهل بالمملكة: