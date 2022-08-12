نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف السبب.. ارتفاع فواتير المياه في السعودية 1444 شركة المياه الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن أسباب ارتفاع فواتير المياه في السعودية في الفترة الأخيرة حيث بلغت قيمة الفاتورة الشهرية حوالي 300 ريال وهو مبلغ كبير وعبئ علي الكثير من المواطنين خاصة متوسطي الدخل لذلك تحدثت شركة المياه الوطنية بالمملكة عن الأسباب وطرق حل هذه المشكلة لمساعدة المواطنين في تخفيض فواتير المياه.

ارتفاع فواتير المياه في السعودية 1444

تحدثت شركة المياه عن سبب ارتفاع فواتير المياه وأوضحت بان السبب في ذلك هو زيادة استهلاك المياه بشكل كبير وان قد يكون هناك تسريبات داخلية تحدث سواء في كرسي المرحاض او الخزان وبالتالي يؤدي الامر الي وجود تسريب في الماء بشكل مستمر واهدار الكثير من المياه علي مدار الشهر وبالتالي تجد فاتورة المياه مرتفعة.

من الطبيعي ان تكون فواتير المياه في فصل الصيف مرتفعة عن فصل الشتاء ويرجع ذلك الي ان المياه تستخدم في الصيف بكثرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وبالتالي فهذا الامر أيضا من الأسباب التي تحدثت عنها شبكة المياه الوطنية، ولكن السبب الأهم هو وجود تسريبات في المياه ولابد من الفحص للعثور علي المشكلة وحلها للتخلص من مشكلة ارتفاع فواتير المياه.

حل مشكلة ارتفاع فاتورة المياه

ذكرت شبكة المياه السعودية في تصريحاتها بشان خطوات حل مشكلة ارتفاع فاتورة المياه بانها تسعي جاهدة لتوفير حلول فعالة ومميزة لحل هذه المشكلة تماما وسيتم ذلك من خلال توفير خزنات مياه أرضية ويتم التحكم فيها بشكل أفضل مما يضمن عدم حدوث مشاكل او تسريبات داخلية وبالتالي سيتم حل مشكلة ارتفاع فاتورة المياه وذكرت في حديثها ان التسريبات تؤدي الي اهدار حوالي 80% من المياه المحلاة.

يعاني الكثير من المواطنين خلال الأشهر الأخيرة مشكلة في ارتفاع فواتير المياه وخاصة في بعض المدن مثل الرياض والدمام واشتكي الكثير من المواطنين بان فاتورة المياه عالية جدا مما تسبب في غضب شديد مما دفع شبكة المياه للتحدث في الامر واقتراح الحلول المتوفرة حاليا حتي يتم توفير حلول فعالة وسريعة في اقرب وقت.