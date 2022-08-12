نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج جدارة الوظائف التعليمية 1444 استعلام اسماء المرشحين المقبولين masar sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج جدارة الوظائف التعليمية 1444، أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية منذ قليل فقط من خلال رابط نتائج الوظائف التعليمية 1444. وأصبح في إمكان كل المتقدمين التعرف على النتائج، أما بالنسبة إلى كيفية استخراج نتائج قبول الوظائف التعليمية 1444 eservices masar sa يكون باتباع طريقة إلكترونية فقط، وسيتم اختيار المعلمين والمعلمات المؤهلين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لكي يشغلوا وظائف شاغرة والتي يصل عددها إلى 11547 وظيفة تعليمية للسنة الدراسية الجارية 1444، والآن يجب على جميع المتقدمين الذين وجدوا أسماءهم ضمن أسماء المترشحين المقبولين في الوظائف التعليمية jadarah واستكمال بقية الإجراءات، وستتم دراسة ملفاتهم ومطابقتها من أجل مرحلة القبول النهائي، وسنتحدث من خلال مقالنا هذا عن نتائج الوظائف التعليمية 1444 جدارة، تابعوا معنا التفاصيل التي سنوضحها لكم.

نتائج جدارة الوظائف التعليمية 1444

إن الاستعلام عن نتائج جدارة الوظائف التعليمية 1444 اصبح ممكنا اليوم الحادي عشر من شهر أغسطس 2022. وهذا بعد إتمام عملية الانتقاء ودراسة الطلبات، أصبحت متاحة الآن على رابط نتائج الوظائف التعليمية masar sa 1444. ويعتبر هذا الأخير من أهم الأنظمة التي تقدم خدمات عدة للمواطنين السعوديين المسجلين عبر النظام، من ضمنها نتائج قبول الوظائف التعليمية 1444، والاستعلام عنها يكون باتباع الآتي:

أول خطوة يجب أن تقوم بها أيها المستعلم هي الدخول إلى نظام جدارة مسار على الإنترنت

في الخطوة الموالية، يتعين عليك ملأ كل المعلومات المطلوبة الخاصة بك كمتقدم إلى الوظائف التعليمية الشاغرة، ثم قم بتسجيل الدخول بالنقر على الزر المخصص لذلك.

بعدها اضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج وظائف وزارة التعليم السعودية

على البوابة الإلكترونية بوابة مسار ستظهر لك قائمة أسماء كل المقبولين في الوظائف، ويمكنك التحقق إذا ما كنت من بينهم.

اسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444

استخراج نتائج الوظائف التعليمية 1444، وهي نتائج الترشيح ليست نهائية وإنما تبقى مبدئية فقط. وهذا إلى حين إجراء المقابلة الشخصية التي ستجرى عما قريب في المراكز. في هذه المقابلات التي ستجرى مع المقبولين سيتم اختيار قائمة الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط. من ضمن الأشخاص الذين وجدوا أسماءهم على رابط اعلان نتائج الوظائف التعليمية eservices masar sa.

المستندات المطلوبة للوظائف التعليمة 1444

جميع الأفراد الذين تم قبولهم بشكل أولي في الوظائف التعليمية 1444، يجب أن يحضروا مجموعة من المستندات الأساسية. والتي تتمثل في أصل بطاقة الهوية الوطنية مع صورة مصادقة عنها. كما يجب أن يقوم بإحضار أصل وصورة أيضا عن المؤهل الجامعي الخاص به. وإن كان حاصلا عليها من خارج السعودية يجب أن يعادلها، مع الرخصة المهنية للمعلم طبعا، والدبلوم المدرسي مرفق بنسخة طبق الأصل عنه.

سلم رواتب المعلمين 1444

إن وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية هي التي وضعت سلم الرواتب والعلاوات. وهذا الموضوع يهم كل المقبولين ضمن نتائج الوظائف التعليمية 1444، وهناك ستة مستويات كاملة. وفي كل مستوى يوجد ستة رتب، وهناك تباين في الرواتب التي تمنح للمعلمين فمثلا مساعد المعلم من الدرجة الأولى يستفيد من راتب قيمته 5200 ريال سعودي، بينما المعلم الممارس يصرف له راتب 7570، ومعلم خبير 12650.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم إجراء مقابلات شخصية من أجل انتقاء المعلمين بعد التحقق من استيفاءهم لكل المتطلبات. كما سيتم إجراء الفحص الطبي بداية من تاريخ السادس عشر من محرم 1444 حتى 22 من الشهر. والإعلان عنها يكون من طرف وزارة التربية والتعليم السعودية التي تتكفل بإرسال رسالة نصية لجميع المقبولين. والتي تتضمن تهنئة القبول وموعد المقابلة الشخصية التي يجب أن يحضر فيها.

بهذا نكون قد وصلنا إلى آخر مقال نتائج جدارة الوظائف التعليمية 1444، والتي أصبحت متاحة للجميع في الساعات الأخيرة. الاستعلام عنها يكون مباشرة على نظام جدارة نتائج قبول الوظائف التعليمية 1444. ويجب أن يتموا كل المسوغات الهامة وبعد اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح سيتم إشعار المتقدمين المقبولين لاحقا عبر خدمة الرسائل النصة القصيرة sms.