أوكرانيا تثمن موقف السبع من محاولات السيطرة على محطة زابوريجيا النووية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الجمعة خلال لقاء جالوشينكو مع سفراء دول مجموعة السبع لمناقشة الأحداث المتعلقة بمحطة زابوريجيا النووية واستعدادات أوكرانيا لموسم التدفئة.

وقال جالوشينكو "نقدر مطالبة مجموعة السبع بأن تعيد روسيا على الفور إلى مالكها السيادى والشرعى، أوكرانيا، السيطرة الكاملة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وكذلك على جميع المنشآت النووية داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا، لضمان عملياتها الآمنة والمأمونة".

وأثيرت خلال الاجتماع مسألة استعدادات أوكرانيا لموسم التدفئة.

وناقش الطرفان سيناريوهات موسم التدفئة المتقدمة، اعتمادا على الوضع فى ساحة المعركة.

كما نظروا فى حاجة أوكرانيا إلى موارد الطاقة، مع الأخذ فى الاعتبار التحديات والتهديدات المتعلقة بالتدخل العسكرى الروسى.

ومن جانبهم، أكد الشركاء الدوليون للجانب الأوكرانى أنهم سيساعدون فى حالة حدوث أزمات محتملة.