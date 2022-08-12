أوروبا تشتعل.. الحرائق تجتاح القارة العجوز بسبب تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تزامنًا مع اشتعال حرائق الغابات أيضًا فى إسبانيا والبرتغال، فيما حث رئيس وكالة الفضاء الأوروبية على اتخاذ إجراءات فورية لمكافحة تغير المناخ.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، كافح أكثر من ألف من رجال الإطفاء، مدعومين بطائرات القصف بالمياه، لليوم الثالث للسيطرة على حريق أجبر الآلاف على النزوح من منازلهم وأضرم آلاف الهكتارات من الغابات فى منطقة جيروند بجنوب غرب فرنسا.

مع وجود مزيج خطير من درجات الحرارة الشديدة، وظروف والرياح التى تأجج ألسنة اللهب، كانت خدمات الطوارئ تكافح للسيطرة على الحريق.

أدت موجات الحر والفيضانات وانهيار الأنهار الجليدية فى الأسابيع الأخيرة إلى زيادة المخاوف بشأن تغير المناخ وزيادة وتيرة وشدة الطقس المتطرف فى جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس وكالة الفضاء الأوروبية، جوزيف أشباخر، إن ارتفاع درجات حرارة الأرض وتقلص الأنهار وفقًا للقياس من الفضاء لا يترك مجالًا للشك بشأن الخسائر التى تلحق بالزراعة والصناعات الأخرى هى بسبب تغير المناخ.

قامت سلسلة الأقمار الصناعية "كوبرنيكوس سنتينل 3" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية بقياس درجات حرارة سطح الأرض "القصوى" لأكثر من 45 درجة مئوية (113 فهرنهايت) فى بريطانيا، و 50 درجة مئوية فى فرنسا، و 60 درجة مئوية فى إسبانيا فى الأسابيع الأخيرة.

فى رومانيا، حيث أدت درجات الحرارة القياسية والجفاف إلى تجفيف الأنهار من المياه، احتج نشطاء منظمة السلام الأخضر على ضفاف نهر الدانوب للفت الانتباه إلى ظاهرة الاحتباس الحرارى وحث الحكومة على خفض الانبعاثات.

مخاطر تغير المناخ

مع موجات الحر المتتالية التى اجتاحت أوروبا هذا الصيف، ودرجات الحرارة الحارقة وحالات الجفاف غير المسبوقة، تم التركيز مجددًا على مخاطر تغير المناخ على الزراعة والصناعة وسبل العيش.

ومن المقرر أن يؤدى الجفاف الشديد إلى خفض محصول الذرة فى الاتحاد الأوروبى بنسبة 15%، مما يؤدى إلى انخفاضه إلى أدنى مستوى له منذ 15 عامًا، تمامًا كما يكافح الأوروبيون مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة انخفاض صادرات الحبوب من روسيا وأوكرانيا عن المعدل الطبيعى.

تم استخدام مروحيات الجيش السويسرى لنقل المياه جوا إلى الأبقار والماعز المتعطشة تحت أشعة الشمس الحارقة فى مروج جبال الألب فى البلاد.

فى فرنسا، التى تعانى من أقسى موجة جفاف على الإطلاق، تنقل الشاحنات المياه إلى عشرات القرى حيث جفت الصنابير، وتلقت محطات الطاقة النووية إعفاءات لمواصلة ضخ مياه الصرف الساخنة فى الأنهار، ويحذر المزارعون من أن نقص الأعلاف قد يؤدى إلى نقص الحليب .

وفى ألمانيا، أدى شح الأمطار هذا الصيف إلى استنزاف مستويات المياه فى نهر الراين، الشريان التجارى للبلاد، مما أعاق الشحن ودفع تكاليف الشحن.

ومع ذلك، فى الوقت الذى تكافح فيه أوروبا موجة حارة أخرى، فإن مجموعة واحدة من العمال ليس لديها خيار سوى التخلص من التوتر: سعاة نقل المواد الغذائية فى اقتصاد الوظائف المؤقتة الذين يقعون فى كثير من الأحيان بين ثغرات أنظمة العمل.

بعد أن أمر عمدة باليرمو بجزيرة صقلية فى يوليو بإعطاء الخيول التى تنقل السياح ما لا يقل عن 10 لترات من الماء يوميًا، رفع جايتانو روسو ساعى الدراجات دعوى يطالب بمعاملة مماثلة.

ونقل عن روسو قوله فى بيان نقابة نيديل سيديل: "هل أساوى أقل من حصان".

أصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطانى يوم الخميس تحذيرا من "الحرارة الشديدة" لمدة أربعة أيام لأجزاء من إنجلترا وويلز.

فى البرتغال، أمضى أكثر من 1500 من رجال الإطفاء يومًا سادسًا فى مواجهة حريق غابات فى منطقة كوفيلا بوسط البلاد أدى إلى حرق 10500 هكتار (40 ميلًا مربعًا)، بما فى ذلك أجزاء من حديقة سيرا دا إستريلا الوطنية.

وفى إسبانيا، تسببت العواصف الكهربائية فى اندلاع حرائق غابات جديدة وتم إجلاء مئات الأشخاص من مسار حريق واحد فى مقاطعة كاسيريس.