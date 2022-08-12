روسيا فى مجلس الأمن: نتعرض لحرب أكاذيب بشأن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس: "اليوم لم يتجرأ أى من زملائنا الغربيين على تسمية الأشياء بمسمياتها، ويعترف بأن القوات الأوكرانية تقصف محطة زابوروجيه الذرية".
وتابع: "يتبين، حسب قولهم، أننا الجهة الوحيدة التى خلقت المخاطر. وماذا عن قصف القوات الأوكرانية للمحطة؟ هذا هو الرد على المخاطر التى خلقتها روسيا".
وأضاف أن "هذا منطق غير واقعى وخاطئ، لكننا تعودنا على ذلك، حيث نرى منذ نصف عام ليس حرب تضليل تم شنها ضدنا، بل حربا من الأكاذيب".
وأشار إلى أن "الدول الغربية قد اختارت تكتيكاتها... أثناء مناقشة مختلف المواضيع الخاصة بأوكرانيا، وينسقون جهودهم لتحميل روسيا المسؤولية عن كل ما يجرى فى منطقة القتال".
وأضاف أن "أى مسؤولية لكييف، ولو حتى المفترضة، يستبعدونها مسبقا".
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