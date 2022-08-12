العالم اليوم - "اتفاق الحبوب".. شحنات متتابعة وسفن جديدة تغادر أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر "اتفاق الحبوب".. شحنات متتابعة وسفن جديدة تغادر أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 أغسطس 2022 08:15 صباحاً - قالت وزارة الدفاع التركية إن سفينتين أخريين غادرتا مينائين أوكرانيين على البحر الأسود، الجمعة، ليصل عدد السفن التي غادرت البلاد بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة إلى 14 سفينة.

وذكرت الوزارة أن السفينة سورموفسكي التي ترفع علم بيليز غادرت ميناء تشورنومورسكي الأوكراني، وعلى متنها 3050 طنا من القمح، في الطريق إلى إقليم تكيرداج في شمال غرب تركيا.

وأضافت أن السفينة ستار لورا التي ترفع علم جزر مارشال غادرت من بيفديني وعلى متنها 60 ألف طن من الذرة إلى إيران، حسبما نقلت "رويترز".

ويسمح اتفاق وقعته روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة، باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ بدء الحرب، وشحنات المنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية، للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية وارتفاع الأسعار.

وينص الاتفاق على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر الأسود، وتصدير بين عشرين و25 مليون طن من الحبوب.

وحذرت الأمم المتحدة من أن توقف شحنات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود قد يؤدي إلى اندلاع مجاعة في جميع أنحاء العالم.

وشكلت روسيا وأكرانيا معا قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ما يقرب من ثلث صادرات القمح على مستوى العالم.

جدير بالذكر أن هناك 70 سفينة عالقة في أوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير بعضها محمل بالحبوب فعليا.