العالم اليوم - أسعار النفط تتحرك بشكل هادئ وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 أغسطس 2022 08:15 صباحاً - تحركت أسعار النفط في المعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، بشكل هادئ، وسط ضبابية تتعلق بتوقعات الطلب استنادا إلى آراء مختلفة من أوبك ووكالة الطاقة الدولية، لكن عقود الخام تتجه صوب تسجيل مكاسب أسبوعية مع انحسار مخاوف الركود.

وبحلول الساعة 01:12 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو بنسبة 0.3 بالمئة إلى 99.26 دولار للبرميل.

وانخفضت، من جهة أخرى، العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بنحو 34 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 94 دولارا للبرميل.

ويتجه خام برنت صوب الصعود بأكثر من 4 بالمئة خلال الأسبوع، معوضا بعض خسائر الأسبوع الماضي، عندما هوى بنحو 14 بالمئة في أكبر خسارة أسبوعية منذ أبريل 2020، وسط مخاوف من زيادة التضخم ورفع معدلات الفائدة الذي أضر النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

أما خام غرب تكساس الأميركي فإنه بصدد تحقيق زيادة أسبوعية بأكثر من 5 بالمئة، معوضا نحو نصف خسائر الأسبوع الماضي.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 بمقدار 260 ألف برميل يوميا.

وتتوقع الآن زيادة الطلب بمقدار 3.1 مليون برميل سنويا.

ويتناقض ذلك مع رؤية وكالة الطاقة الدولية التي رفعت توقعاتها لنمو الطلب إلى 2.1 مليون برميل يوميا بفعل التحول إلى النفط بدلا من الغاز لتوليد الكهرباء نتيجة ارتفاع أسعار الغاز العالمية.