العالم اليوم - الذهب يتجه لتسجيل رابع زيادة أسبوعية بفعل تراجع الدولار

انتم الان تتابعون خبر الذهب يتجه لتسجيل رابع زيادة أسبوعية بفعل تراجع الدولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 أغسطس 2022 07:18 صباحاً - استقرت أسعار الذهب، واتجهت صوب تسجيل رابع زيادة أسبوعية على التوالي في ظل ضعف عام للدولار الأميركي واجهته ضغوط من زيادة العائد على سندات الخزانة، فضلا عن توقعات رفع الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 0319 تماسكت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1789.81 دولار للأونصة، وزادت خلال الأسبوع بنحو واحد بالمئة. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1804.20 دولار للأونصة. والدولار بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية له على التوالي، مما يجعل الذهب أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 20.34 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 955.16 دولار للأونصة. ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2262.53 دولار للأونصة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الذهب يتجه لتسجيل رابع زيادة أسبوعية بفعل تراجع الدولار .. في رعاية الله وحفظة