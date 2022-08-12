نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 برقم الجلوس عبر موقع الوزارة Res-Ye.Net وطريقة استخراج النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2022، تشهد جميع وسائل التواصل الاجتماعي البحث بشكل مكثف عن نتائج نهاية هذا العام 2022، حيث قد أنهى عدد كبير من الدول العربية اختبارات نهاية هذا العام وتم الإعلان عن بعض النتائج، ومن أكثر النتائج التي يتم عليها البحث هي نتيجة الثانوية العام اليمن 2022 وهذا بعد أن تم رسمياً الإعلان عن نتائج الصف التاسع اليمن خلال الأيام القليلة الماضي، ولذلك بدأ طلاب الثانوية العامة يشعرون بالقلق الشديد بسبب تأخر إعلان النتيجة وبالأخص بعد تأجيل موعد الإعلان عن النتيجة التي كان من المفترض أن يكون 24 من يوليو 2022 ولكن أعلنت الوزارة عن التأجيل ومن المفترض أن يتم الإعلان عن النتيجة قريباً جدًا خلال الأيام القليلة القادمة.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 برقم الجلوس

صرح مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم اليمنية على أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات و جمع الدرجات والنتيجة الآن في مرحلة الرفع على المواقع الإلكترونية لكى يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، وقد حددت الوزارة طريقة استخراج النتيجة وهي إلكترونية عبر موقع النتائج وزارة التربية والتعليم اليمنية.

موعد إعلان نتيجة الصف الثانوي اليمن 2022

حتى الآن لم تحدد وزارة التربية والتعليم اليمنية الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج الثانوية العامة، ولكن أكد المسؤولين عن أن النتيجة تم الانتهاء من إعداد الكشوف والتصحيح ورصد الدرجات وهي الآن في مرحلة الرفع، ومن المتوقع الإعلان عن النتيجة قريباً قبل نهاية شهر يوليو 2022 أو أول أغسطس كحد أقصى.

استخراج نتيجة الثانوية العامة اليمن 2022

لقد أدى ما يزيد عن 100 ألف طالب وطالبة من دول اليمن امتحانات الثانوية العامة 2022 من القسمين العلمي والأدبي وكانت الامتحانات في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وانتهت الامتحانات من قرابة شهر وبدأت عملية التصحيح فور الانتهاء من الامتحانات، ويمكن لجميع طلاب الشهادة الثانوية اليمنية استخراج النتيجة بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمن.

ثم قم بالضغط على الشعبة القسم العلمي أو الأدبي.

بعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة اسم الطالب الرباعي ورقم الجلوس.

ثم الضغط على بحث.

سيتم ظهور النتيجة على الفور مع بيان بنسبة التقدير العام.

نواصل معكم مواقبة أخر تطورات نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن، فجميع الطلاب والطالبات يشعرون بالقلق والخوف من بسبب تأخر إعلان النتيجة، حيث قد تم الانتهاء من الامتحانات من شهر من يوم 2 يوليو الماضي، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية على أن التصحيح تم الانتهاء منه، لذلك من المتوقع إعلان النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2022

أدى طلاب الثانوية العامة في دولة اليمن الإمتحانات في ظل إجراءات مشددة بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، أدي ما يقارب من 84 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة من الشعبين العلمي والأدبي، كان اللجان موزعة على المدريات التعليمية في دولة اليمن ويبلغ عد اللجان 856 لجنة وكان الامتحانات تحت إشراف وزازة التربية والتعليم اليمني.

يستمر الطلاب في البحث على جميع محركات البحث عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن، ولكن حتى الآن لم تصرح وزارة التربية والتعليم اليمنية عن موعد الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي، ولكن يؤكد المسؤولين في قطاع التربية والتعليم أن عملية التصحيح ورصد الدرجات تم القرب من الانتهاء منها ومن المتوقع الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة.

موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية

مازال هناك حاله من الترقب والقلقل تسيطر على عدد كبير جداً من الأسر اليمنية بشأن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 اليمن، فقد أكد أحد المسؤولين في قطاع التربية والتعليم اليمن أن النتيجة الآن في مرحله الرفع على مواقع الوزارة و المراجعة الأخيرة، لذلك من المتوقع الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة.

كما حرصت وزارة التربية والتعليم اليمنية على تطمئن جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور على أنه تم إضافة درجات الرأفة لجميع الطلاب والطالبات لتحسين المجموع الكلي للطالب، وأكدت الوزارة على أنه سيتم الإعلان عن موعد إعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح وسيتم الكشف عن أوائل الثانوية العامة 2022 اليمن و تفعيل رابط النتيجة.