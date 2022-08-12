روسيا: العالم يدفع إلى حافة كارثة نووية

جدة - نرمين السيد - تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بقصف أكبر محطة للطاقة النووية فى أوروبا، فيما اقترح الأمين العام للأمم المتحدة منطقة منزوعة السلاح فى الموقع وسط مخاوف من وقوع كارثة.





ووفقًا لـ "رويترز"، قالت وكالة "Energoatom" الأوكرانية إن مجمع زابوريجيا تعرض للقصف خمس مرات أمس الخميس، بما فى ذلك بالقرب من مكان تخزين المواد المشعة.

وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء إن المسؤولين المعينين من قبل روسيا قالوا إن أوكرانيا قصفت المصنع مرتين، مما أدى إلى تعطيل تغيير التحول.

واجتمع مجلس الأمن الدولى أمس الخميس لبحث الوضع، كما دعا الأمين العام أنطونيو جوتيريش الجانبين إلى وقف جميع المعارك بالقرب من المحطة النووية.

وقال جوتيريش فى بيان "يجب ألا تستخدم المنشأة كجزء من أى عملية عسكرية.. وبدلا من ذلك هناك حاجة لاتفاق عاجل على المستوى الفنى بشأن محيط آمن لنزع السلاح لضمان سلامة المنطقة".

فى اجتماع مجلس الأمن، أيدت الولايات المتحدة الدعوة إلى منطقة منزوعة السلاح وحثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على زيارة الموقع.

وقال ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا ان العالم يدفع "إلى حافة كارثة نووية تضاهى فى نطاقها تشيرنوبيل"، مضيفًا أن مسؤولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن يزوروا الموقع فى أقرب وقت هذا الشهر.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير الواردة من أى من الجانبين بشأن الظروف فى المصنع.

وطالب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، روسيا بإعادة المصنع إلى سيطرة أوكرانيا.

وقال فى خطاب بالفيديو "الانسحاب الكامل للروس فقط واستعادة السيطرة الأوكرانية الكاملة على الوضع حول المحطة يمكن أن يضمن استئناف الأمن النووى لأوروبا بأسرها".

وسبق أن ألقى كل من كييف وموسكو باللوم على بعضهما البعض فى الهجمات على الموقع. كما اتهمت أوكرانيا روسيا بإطلاق صواريخ على بلدات أوكرانية من محيط محطة الطاقة النووية التى تم الاستيلاء عليها.