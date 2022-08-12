وزير العدل الأمريكى: صادقت شخصيا على مذكرة تفتيش منزل ترامب

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير العدل الأمريكى ميريك غارلاند، الخميس، أنه "صادق شخصيا" على مذكّرة تفتيش دارة الرئيس السابق دونالد ترامب فى فلوريدا، مشددا على وجود "سبب محتمل" للخطوة غير المسبوقة.





ولم يوضح غارلاند السبب الذى استدعى التفتيش، لكنّه شدد على وجود "سبب محتمل"، وقال إنه طلب من المحكمة نشر وثائق القضية.

وقال فى مؤتمر صحفي: "صادقت شخصيا على قرار الاستحصال على مذكّرة التفتيش فى هذه القضية"، وشدد على أن "الوزارة لا تتّخذ قرارا كهذا بخفة".

وأدان غارلاند "هجمات لا أساس لها" طاولت نزاهة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، سُجّلت بعد عملية الدهم التى نفّذت فى دارة ترامب فى مار ايه لاغو، الإثنين.

ووجّه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى خطاب تهدئة، الأربعاء، لمؤيدى الرئيس السابق ترمب الذين شجبوا واستنكروا عملية اقتحام منزل الرئيس الأميركى السابق.

ووصف كريستوفر راي، الذى عينه ترمب مديرًا للوكالة فى عام 2017، التهديدات المتداولة عبر الإنترنت ضد العملاء الفيدراليين ووزارة العدل بأنها "مؤسفة وخطيرة".

وقال راي: "أنا قلق دائمًا بشأن التهديدات التى يتعرض لها وكلاء تطبيق القانون. العنف ضد سلطات إنفاذ القانون ليس هو الحل".

وانتشرت التهديدات والدعوة لحمل السلاح فى الإنترنت منذ أن أعلن ترمب نفسه عن اقتحام منزله فى فلوريدا.