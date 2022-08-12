موقع استخراج نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 بغداد والبصرة والنجف وعموم محافظات العراقية موقع وزارة التربية والتعليم

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عمر شويل - جدة موقع استخراج نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 حيث يهتم آلاف الطلاب في جميع أنحاء العراق في هذا التوقيت بالتعرف على متابعة كافة أخبار اعلان نتائج الاعتراضات الخاصة بنتائج امتحانات الدور الأول الصف الثالث المتوسط في جميع المدارس، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا فتح باب التسجيل في اعتراضات الصف الثالث المتوسط خلال الأيام الأخيرة والتي يتم تقديمها الكترونيا في المواد الدراسية التي يرغب بها الطلاب مقابل مبلغ مالي قد أعلنت عنه الوزارة رسميا والذي قد بلغ على نحو 3000 دينار عراقي، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 في العراق برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط في العراق 2022

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بيان رسمي يتضمن اقتراب الإعلان رسميا عن نتيجة اعتراضات الطلاب على نتائج بعض المواد الدراسية في امتحانات الدور الأول الصف الثالث المتوسط في العراق 2022، حيث استقبلت الوزارة طلبات الاعتراضات على النتائج خلال الأيام الأخيرة وقد بدأت عملية مراجعة النتائج لكي يتم التأكد من المعدلات والدرجات التي يستحقها الطلاب في امتحانات الدور الأول الصف الثالث المتوسط في العراق، وقد اشارت الى ان النتائج تعلن مباشرة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حتى يسهل الحصول عليها، على ان يتم توضيح نتائج الاعتراضات التي تؤهل الطلاب للعام الدراسي الجديد.

موقع استخراج نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022

يمكن لكافة الطلاب وكذلك أولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط الدور الأول في جميع المحافظات في العراق، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، عن طريق اتباع الآتي مباشرة.