نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر moe.gov.ye رابط استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 صنعاء بالقسم (العلمي- الأدبي) الرسمي من وزارة التربية والتعليم اليمينة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 في الفترة الأخيرة زادت عمليات البحث بشكل كبير حول نتائج الثانوية العامة اليمن 2022، عن طريق محركات البحث المتنوعة، حيث يتصدر هذا الموضوع قوائم البحث داخل اليمن، وذلك بسبب رغبة الطلاب وأولياء الأمور في التعرف على نتائج الصف الثالث الثانوي في صنعاء لسنة 2022، الخاصة بشعبة الأدبي وشعبة العلمي، والجدير بالذكر أن حتى هذه الساعة لم يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 من جانب وزارة التربية والتعليم اليمنية، وقد قام وزير التربية والتعليم اليمنية الخروج ببيان وطمأن الطلاب وأولياء الأمور، ومن خلال السطور القادمة في هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل أكثر حول نتائج الثانوية العامة اليمن2022 بالرابط مباشرة.

رابط استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2022

قام وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري بالتأكيد على أن أعمال الكنترول في الوقت الحالي مازالت مستمرة، حيث أنه بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح وتجميع الدرجات ورصدها، سوف يتم الإعلان فوراً عن النتائج الخاصة بجميع مدن دولة اليمن، وذلك على الرابط المخصص للنتائج، ويتم استخراج نتائج الثانوية العامة باليمن كالتالي:

موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2022

قامت وسائل الإعلام اليمنية منذ فترة قصيرة بالإعلان عن الموعد الذي سوف يتم خلاله الإعلان عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2022، ولكن أصدرت وزارة التربية والتعليم اليمنية بياناً يفيد بتأجيل موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2022، ولكن لم يتم توضيح أي تفاصيل أخرى عن الموعد الجديد، فقد بلغ عدد الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة باليمن على مستوى كافة المحافظات للعام الدراسي 2022م (86369) ستة وثمانون ألف وثلاثمائة وتسعة وستون طالب وطالبة.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2022

يمكن لطلاب الثانوية العامة 2022 داخل دولة اليمن الحصول على النتائج الخاصة بهم عن طريق القيام بالدخول إلى الموقع الذي تم تخصيصه من جانب الوزارة للحصول على النتائج، وهذا الرابط هو www.res-ye.net، كتابة رقم الجلوس وسوف تظهر النتيجة.