وكالة الطاقة الذرية: أى عمل عسكرى بمحيط زابوريجيا يعرض العالم لخطر نووى

جدة - نرمين السيد - وصف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، الخميس، الوضع فى زابوريجيا بأوكرانيا بأنه "يتدهور بسرعة"، مؤكدا أن "أى عمل عسكرى فى محيط زابوريجيا يعرض العالم إلى خطر نووي، يجب أن يتوقف حالا"، وذلك على خلفية الاتهامات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا بشأن توجيه ضربات قرب محطة الطاقة النووية الأكبر فى أوروبا.





من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى إنهاء النشاط العسكرى حول مجمع الطاقة النووية فى زابوريجيا.

واستولت روسيا على أكبر محطة للطاقة النووية فى أوروبا فى مارس الماضي، بعد العملية العسكرية التى شنتها على أوكرانيا، فى 24 فبراير. ولا يزال الفنيون الأوكرانيون يشغلون المحطة.

وقالت شركة "إنرجواتوم" الأوكرانية، إن المنطقة "تعرضت للقصف خمس مرات، الخميس، فى مناطق إحداها قرب موقع تخزين المواد المشعة".

وحث غوتيريش على "سحب الأفراد والمعدات العسكرية، وعدم نشر مزيد من القوات أو العتاد"، داعيا روسيا وأوكرانيا إلى عدم استهداف المنشآت أو المنطقة المحيطة بالمحطة.

وقال فى بيان: "يتعين عدم استخدام المنشأة فى إطار أى عملية عسكرية. بدلا من ذلك هناك حاجة لاتفاق عاجل على المستوى الفنى بشأن محيط آمن لنزع السلاح، لضمان سلامة المنطقة".