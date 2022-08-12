جدة - نرمين السيد - وأوضحت هلسنكى -حسبما نقلت شبكة "سى إن بى سي" الإخبارية الأمريكية، أنها تعاملت حتى اليوم مع 33 ألفًا و480 طلب حماية، مضيفة أن ذلك يشكل حوالى 95٪ من المتقدمين. وحسب دائرة الهجرة الفنلندية، فإن "ثلث الفارين من أوكرانيا أطفال"، وتستعد الحكومة الفنلندية لتسجيل هؤلاء الأطفال فى مدارسها المحلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فنلندا: سجلنا حتى الآن رقما قياسيا بشأن طالبي اللجوء الأوكرانيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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