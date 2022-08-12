الشرطة البريطانية تعتقل رجلا هاجم المارة بالساطور

جدة - نرمين السيد - وحسب الأنباء فقد أصاب المهاجم العديد من المارة، نقل بعضهم الى المستشفى لتلقى العلاج. ولم تحدد الشرطة عدد المصابين جراء الهجوم، لكنها ذكرت أن الحادث لا علاقة له بالإرهاب، وأنها اعتقلت الجانى الذى ربما يعانى من مشاكل نفسية.

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