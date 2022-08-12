موسكو: كييف تقود العالم إلى كارثة نووية على غرار تشيرنوبل

جدة - نرمين السيد - وقال نيبينزيا -فى اجتماع لمجلس الأمن الدولي- إن الهجمات الإجرامية التى تشنها كييف على مواقع البنية التحتية النووية، تدفع العالم إلى حافة كارثة نووية يمكن مقارنتها فى نطاقها بتشيرنوبل.

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