المبعوث الأمريكى باليمن يبدأ جولته بعدد من الدول العربية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص لليمن، تيم ليندركينج، يبدأ اليوم الخميس، جولة تشمل الإمارات والسعودية وعمان، بينما يسافر أعضاء فريقه إلى الأردن، كجزء من جهود واشنطن الدبلوماسية النشطة للمساعدة فى تأمين توسع وساطة الأمم المتحدة من أجل الهدنة وتعزيز جهود السلام فى اليمن.





وذكرت الخارجية الأمريكية، فى بيان على موقعها الرسمى، أن المبعوث الخاص وفريقه سيركزون على المساعدة فى توسيع الفوائد التى أسفرت عنها الهدنة بشكل هادف لجميع اليمنيين وتمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار وحل شامل ودائم للصراع بقيادة يمنية. كما سيناقش المبعوث الخاص عدم الاستقرار الأخير فى محافظة شبوة والحاجة إلى العودة إلى الهدوء.

وأضاف البيان أن "المبعوث سيسلط خلال رحلته الضوء أيضا على الحاجة إلى مساعدة مالية إضافية لليمنيين. وقدمت الولايات المتحدة بالفعل أكثر من مليار دولار من المساعدات الإنسانية هذا العام وحده، وبذلك يصل إجمالى مساهمتنا فى الاستجابة الإنسانية فى اليمن إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار منذ بدء الأزمة قبل ثمانى سنوات. نحث المانحين على التبرع بسخاء وإتاحة التعهدات السابقة على الفور من أجل الشعب اليمنى".

وذكر البيان أن "المبعوث الخاص سيواصل أيضا، خلال وجوده فى الخليج، دعم جهود الأمم المتحدة لزيادة الوعى والتمويل من أجل لمشروع الطوارئ الخاص بناقلة النفط صافر. مع الاحتياج لحوالى 14 مليون دولار واتفاق بين الأمم المتحدة والحوثيين لتفريغ النفط فى سفينة مؤقتة، نحن فى أقرب ما تمكنا من الوصول إليه لمواجهة التهديد الذى تشكله هذه الناقلة المهجورة وقد يؤدى تسرب النفط إلى تفاقم أسوأ أزمة إنسانية فى العالم، ويسبب أضرارا بيئية شديدة، ويؤثر فى الشحن العالمى والأنشطة الاقتصادية الأخرى".