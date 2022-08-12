إصابة 34 شخصا بعد حادث مروع فى ملاهى ليجولاند بألمانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وسائل الإعلام الألمانية، اليوم الخميس، أن اثنين من المصابين نقلا جوا إلى المستشفى بعد إصابتهما بجروح خطيرة، أحدهما فى "خطر مميت"، مضيفة أن السلطات نشرت 3 طائرات هليكوبتر فى مكان الحادث، إلى جانب خدمات الطوارئ وفرق الإنقاذ الخاصة بالمتنزه.
وقالت صحيفة بيلد الألمانية إن 16 شخصا من ضحايا الحادث نقلوا إلى المستشفى، وبحسب وسائل الإعلام الألمانية، لم يعرف سبب توقف القطار الأول فجأة.
وتعد حديقة جوينزبرج ليجولاند الترفيهية الوحيدة من نوعها فى ألمانيا، وتقع على بعد حوالى 100 كيلومتر إلى الغرب من مدينة ميونيخ. وهى واحدة من عشرة من المنتزهات الترفيهية التابعة للشركة الدنماركية "ليجولاند" فى جميع أنحاء العالم.
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